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    Венгер: «Арсенал» должен сконцентрироваться на попадании в топ-4»

    5 марта 2017
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда плохо действовала в первом тайме. По словам Венгера, теперь лондонцам нужно бороться за попадание в топ-

    – У нас были проблемы с тем, чтобы попасть в ритм игры в первой половине матча, – приводит BBC слова Венгера. – Мы пропустили глупые голы, мяч доставлялся в штрафную практически прямо от вратаря соперника, но мы смогли вернуться в игру во втором тайме. А до перерыва «Арсенал» не смог действовать на своем уровне.

    Борьба за место в топ-4? У нас есть возможность оказаться там, так что нужно сфокусироваться на этой цели.

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