УЕФА оценил шансы команд на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» имеет 0%

Официальный сайт УЕФА оценил шансы всех команд на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» после поражения 0:4 в первом поединке получила 0% на проход в следующий раунд. «Пари Сен-Жермен» гарантировал себе путевку в следующий раунд.



Самый высокий среди всех представителей Испании шанс на проход имеет «Алетико» (96,2%). Успех «Реала» оценивается в 77,2%. «Севилья» же имеет 51,1% шансов квалифицироваться в четвертьфинал.



Шансы команд на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов



7 марта



«Наполи» (22,8%) – «Реал» (77,2%) (первый матч 1:3)

«Арсенал» (1,2%) – «Бавария» (98,8%) (1:5)



8 марта

«Боруссия» Д (40,6%) – «Бенфика» (59,4%) (0:1)

«Барселона» (0%) – «Пари Сен-Жермен» (100%) (0:4)



14 марта

«Ювентус» (97,3%) – «Порту» (2,7%) (2:0)

«Лестер» (48,9%) – «Севилья» (51,1%) (1:2)



15 марта

«Атлетико» (96,6%) – «Байер» (3,4%) (4:2)

«Монако» (40%) – «Манчестер Сити» (60%) (3:5)