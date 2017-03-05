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    УЕФА оценил шансы команд на проход в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Барселона» имеет 0%

    5 марта 2017
    Официальный сайт УЕФА оценил шансы всех команд на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Барселона» после поражения 0:4 в первом поединке получила 0% на проход в следующий раунд. «Пари Сен-Жермен» гарантировал себе путевку в следующий раунд.

    Самый высокий среди всех представителей Испании шанс на проход имеет «Алетико» (96,2%). Успех «Реала» оценивается в 77,2%. «Севилья» же имеет 51,1% шансов квалифицироваться в четвертьфинал.

    Шансы команд на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

    7 марта

    «Наполи» (22,8%) – «Реал» (77,2%) (первый матч 1:3)
    «Арсенал» (1,2%) – «Бавария» (98,8%) (1:5)

    8 марта
    «Боруссия» Д (40,6%) – «Бенфика» (59,4%) (0:1)
    «Барселона» (0%) – «Пари Сен-Жермен» (100%) (0:4)

    14 марта
    «Ювентус» (97,3%) – «Порту» (2,7%) (2:0)
    «Лестер» (48,9%) – «Севилья» (51,1%) (1:2)

    15 марта
    «Атлетико» (96,6%) – «Байер» (3,4%) (4:2)
    «Монако» (40%) – «Манчестер Сити» (60%) (3:5)

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