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    Антонио Конте: «Я быстро разглядел потенциал Мозеса и сказал ему, что он остается в Челси

    5 марта 2017
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своем решении не отпускать из команды вингера Виктора Мозеса.

    «Я быстро понял, что Виктор может остаться в команде. Помню, во время предсезонной подготовки в США я сказал ему: «Виктор, ты остаешься».

    Я рад, что у меня есть такой игрок. Я быстро разглядел его потенциал. Я знал о нем, но, чтобы оценить игрока, очень важно просмотреть его вживую.

    Повторюсь: он заслужил остаться в «Челси» на этот сезон, а сейчас он заслуженно появляется в составе команды», – сказал Конте.

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