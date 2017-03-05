Антонио Конте: «Я быстро разглядел потенциал Мозеса и сказал ему, что он остается в Челси

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своем решении не отпускать из команды вингера Виктора Мозеса.

«Я быстро понял, что Виктор может остаться в команде. Помню, во время предсезонной подготовки в США я сказал ему: «Виктор, ты остаешься».



Я рад, что у меня есть такой игрок. Я быстро разглядел его потенциал. Я знал о нем, но, чтобы оценить игрока, очень важно просмотреть его вживую.



Повторюсь: он заслужил остаться в «Челси» на этот сезон, а сейчас он заслуженно появляется в составе команды», – сказал Конте.