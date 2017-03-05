Шалимов: ничьей «Краснодара» со «Спартаком» удовлетворён

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Никаких мыслей после матча нет. Результатом удовлетворён, учитывая, что по ходу встречи два раза проигрывали в счёте. Почему — будем разбирать. Дальше у нас задача восстановиться. Добавились травмированные игроки.



Состояние Смолова и Газинского? Газинский подвернул голеностоп, а по Смолову посмотрим. Не показалось, что поспешил с заменами, так как нам надо было отыгрываться. Травма Смолова, из-за которой доигрывали вдесятером, это несчастный случай. Травма Газинского в середине первого тайма – это, понятно, стало потерей. Он ведущий игрок в центральной зоне, а вместо него вышел молодой парень всего во второй раз в РФПЛ»