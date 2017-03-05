Унаи Эмери: «Возможно, после объявления об уходе Энрике «Барселона» сейчас более опасна»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Возможно, после объявления об уходе Луиса Энрике «Барселона» сейчас более опасна.



Тем не менее, игру команды это не меняет. Нам будет сложно, показав такой уровень игры на своем поле, удержать его и там.



«Барселоне» придется потрудиться, чтобы исправить результат первого матча, и у нее есть необходимые для этого качества.



Футболисты команды привыкли к тяжелым матчам и умеют преодолевать трудности. Именно поэтому мы должно быть готовы к этой игре, готовы психологически к тому, что нас ждут тяжелые 90 минут», – сказал Эмери.