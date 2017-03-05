Иван Ракитич: «Надеюсь, что в матче с «ПСЖ» мы добьемся чуда»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы над «Сельтой» (5:0) оценил шансы команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Посмотрим, как все сложится. Мы благодарим болельщиков и оставим на поле все силы, с первой до последней минуты. Мы будем пытаться и, надеюсь, добьемся чуда.



Мы уверены в нашем тренере с первого же дня, и сейчас ничего не поменялось. Хорошо, что сейчас вокруг клуба и тренера спокойная обстановка, мы уверены в своих силах на все 100%.



Мы выглядели сплоченно против команды, которая всегда доставляла нам проблем своей персональной опекой.



Но мы всегда ищем различные варианты, и нам пришлось изменить свой контроль мяча, чтобы создать трудности «Сельте», – отметил Ракитич.