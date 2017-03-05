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    Хамес Родригес: «Нельзя знать, что случится в будущем. Но я хочу играть в «Реале»

    5 марта 2017
    Полузащитник Хамес Родригес высказался о своем положении в «Реале» после победы над «Эйбаром» (4:1).

    «Мы сплоченная команда. Это было весьма заметно на поле. Мы едины, как и всегда. У нас здоровый коллектив, в котором есть невероятные люди. Всегда выходим на поле с целью победить. Когда мне предоставляют возможность, я стараюсь хорошо проявить себя. Только об этом и думаю. Хочу всегда играть здесь. Ясное дело, в жизни и в футболе невозможно знать, что случится в будущем. Но я хочу остаться здесь», – дал комментарии колумбиец. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2020 года.

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