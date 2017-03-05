Филипп Киркоров исполнит гимн чемпионата мира по футболу 2018 года!

«Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!» — на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи звучит голос Филиппа Киркорова.

Королю российской эстрады подпевают Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Зара, Денис Майданов и многие другие известные исполнители.



В эти выходные снимается клип к чемпионату мира по футболу 2018 года. Съёмками руководит основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Стихи к гимну ЧМ-2018 написал олигарх и поэт Михаил Гуцериев.

К слову:

Гимн ЧМ 2010 – Шакира

Гимн ЧМ 2014 – Pitbull и Дженнифер Лопес

Гимн ЧМ 2018 – Киркоров, Лазарев и Орбакайте