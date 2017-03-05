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    Филипп Киркоров исполнит гимн чемпионата мира по футболу 2018 года!

    5 марта 2017
    «Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!» — на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи звучит голос Филиппа Киркорова.

    Королю российской эстрады подпевают Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Зара, Денис Майданов и многие другие известные исполнители.

    В эти выходные снимается клип к чемпионату мира по футболу 2018 года. Съёмками руководит основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Стихи к гимну ЧМ-2018 написал олигарх и поэт Михаил Гуцериев.

    К слову:

    Гимн ЧМ 2010 – Шакира
    Гимн ЧМ 2014 – Pitbull и Дженнифер Лопес
    Гимн ЧМ 2018 – Киркоров, Лазарев и Орбакайте

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