«Зенит» ищет нападающего, «молодежка» пытается догнать ЦСКА

2. «Молодежка» начала год с побед. «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в перенесенном матче 20-го тура молодежного первенства РФПЛ. Изумительным голом прямым ударом с углового отметился украинец Даниил Лесовой, который перешел в «Зенит» летом 2016 года. Благодаря этой победе сине-бело-голубые поднялись на 2-е место. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет шесть очков, правда у армейцев еще игра в запасе.

3. Шатов ─ на выход? Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова агента Кахора Муминова, который заявил, что у многих игроков «Зенита» возникают проблемы с коммуникацией с главным тренером сине-бело-голубых Мирче Луческу. «Я не знаю, какая именно проблема в «Зените», но она точно есть», — считает Червиченко. — «Полагаю, что Луческу и Шатова не должно быть в клубе. Мирча — уважаемый специалист, выигравший много трофеев, но он не тренер для «Зенита». Шатов же такая же переоцененная фигура, как и Кокорин. Хотя Шатов, конечно, более способный. Но все равно это игрок не той квалификации, который нужен на эту позицию».

4. С «Рубином» «Зенит» сыграет на «Казань Арене». В Казани побывала комиссия ФИФА во главе с директором департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колином Смитом. Комиссии был задан вопрос о состоянии газона на стадионе. «Газон находится в неплохом состоянии. Планируем, что «Рубин» вернется на «Казань Арену» матчем против «Зенита». Будем отталкиваться от обстоятельств и динамики, но пока что у план у нас такой. А матчи против «Уфы» и ЦСКА будут подготовительными к Кубку Конфедераций, все службы будут работать также», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.