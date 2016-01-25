Матч-реванш. Витязь Подольск сегодня должен разгромить Егорьевск.

Егорьевск вернёт должок сегодня. Матч-реванш.

30.07.2015, 14:00, Витязь-М (Подольск) — УОР №5 (Егорьевск), 0:2.

Это результат прошлогоднего матча: Подольск проиграл.

Сегодня им предстоит сыграть матч, на положении команд в турнирной таблице никак не скажется: товарищеский матч.

15:00. Футбол, товарищеские матчи Витязь Подольск-М - УОР №5 Егорьевск, ставки:

1. Победа Витязь Подольск-М. Коэффициент 4.6. 10 тысяч рублей.

2. Фора (-1.5) Витязь Подольск-М. Коэффициент 11. 10 тысяч рублей.

Ставлю и выигрываю.