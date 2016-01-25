Матч-реванш. Витязь Подольск сегодня должен разгромить Егорьевск.

Время начала матча: 15:00, через 1 час и 10 минут.
В 15:00 по московскому времени.
Егорьевск вернёт должок сегодня. Матч-реванш.
30.07.2015, 14:00, Витязь-М (Подольск) — УОР №5 (Егорьевск), 0:2.
Это результат прошлогоднего матча: Подольск проиграл.
Сегодня им предстоит сыграть матч, на положении команд в турнирной таблице никак не скажется: товарищеский матч.
15:00. Футбол, товарищеские матчи Витязь Подольск-М - УОР №5 Егорьевск, ставки:
1. Победа Витязь Подольск-М. Коэффициент 4.6. 10 тысяч рублей.
2. Фора (-1.5) Витязь Подольск-М. Коэффициент 11. 10 тысяч рублей.
Ставлю и выигрываю.