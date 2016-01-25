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    Матч-реванш. Витязь Подольск сегодня должен разгромить Егорьевск.

    25 января 2016
    Егорьевск вернёт должок сегодня. Матч-реванш.

    30.07.2015, 14:00, Витязь-М (Подольск) — УОР5 (Егорьевск), 0:2.

    Это результат прошлогоднего матча: Подольск проиграл.

    Сегодня им предстоит сыграть матч, на положении команд в турнирной таблице никак не скажется: товарищеский матч.

    15:00. Футбол, товарищеские матчи Витязь Подольск-М - УОР №5 Егорьевск, ставки:

    1. Победа Витязь Подольск-М. Коэффициент 4.6. 10 тысяч рублей.

    2. Фора (-1.5) Витязь Подольск-М. Коэффициент 11. 10 тысяч рублей.

    Ставлю и выигрываю.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Брови Брежнева 25 января 2016, 13:50

      Время начала матча: 15:00, через 1 час и 10 минут.

      В 15:00 по московскому времени.

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