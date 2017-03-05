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    Ровно 22 года назад «Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную победу в истории АПЛ

    5 марта 2017
    «Красные дьяволы» забили девять безответных мячей «Ипсвичу».

    Один из самых важных рекордов АПЛ был установлен ещё в 1995-м году, четвёртого марта, и он до сих пор не побит. В тот день великолепный «Манчестер Юнайтед», выступавший в статусе чемпиона Англии, забил девять безответных мячей «Ипсвичу». Пять из них записал на свой счёт Энди Коул.

    По сей день тот результат остаётся самым крупным в истории АПЛ, повторить что-то подобное больше не удалось никому. Однако чемпионат в тот год, напомним, выиграл всё же скромный «Блэкберн».

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