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    «СПАРТАК» И КАРРЕРА ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА

    5 марта 2017
    Московский «Спартак» достиг договоренности со своим главным тренером Массимо Каррерой о продлении действующего контракта.

    Как информирует bobsoccer.ru, стороны условились, что переговорный процесс по деталям нового соглашения возобновится уже по окончанию сезона. Нынешний контракт итальянского специалиста с «красно-белыми» истекает летом следующего года.

    Напомним, перед возобновлением чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице питерского «Зенита» на 5 очков.

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