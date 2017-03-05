Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ..::ТрансФорматор::.. Все блоги -

    Осуждённый за убийство вратарь Бруно получил предложения от 9 клубов

    5 марта 2017
    Бывший вратарь «Фламенго» Бруно, осуждённый за организацию убийства своей любовницы, вышел на свободу и находится в поисках нового клуба, сообщает Goal.

    В 2013 году Бруно был приговорён к 22 годам лишения свободы за организацию убийства в 2010 году Элизы Самудио, тело которой было расчленено и скормлено собаке футболиста. 32-летний игрок пробыл в заключении семь лет и был выпущен на свободу.

    По словам агента футболиста, в Бруно заинтересованы по меньшей мере 9 клубов. В течение 10 дней он подпишет с одним из них контракт.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11