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    «Ливерпуль» готов предложить «Наполи» за Инсинье 45 миллионов

    5 марта 2017
    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, руководство английского клуба готово предложить за 25-летнего итальянца 45 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что форвард требует от неаполитанского клуба повышение зарплаты до 4,5 миллионов в год. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2019 года.

    В нынешнем сезоне Инсинье провел за «Наполи» в Серии А 25 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.

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