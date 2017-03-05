РФПЛ 18 Тур

Оценим шансы на победу команд РФПЛ в своих противостояниях!

1. Урал-Амкар

Конечно, не самая яркая вывеска в этом туре, но каждая из этих команд нуждается в победе. Амкар находится в верхней части турнирной таблицы и мечтает оказаться в еврокубках. С 4 по 7 место плотность команд очень высока. Амкар в случае своей победы временно займет 4 место ( Краснодар и Терек свои матчи не сыграли), а это уже Лига Европы. Неплохо для крепкого середняка. Уралу же, напротив, только мечтать о еврокубках в этом сезоне...Команда борется за выживание. Хотя игра этой команды после зимней паузы поменялась в лучшую сторону. Приобретены игроки, которые уже проявили себя в матче против Краснодара. Один гол Эрика Бикфалви чего стоит!

Могу сказать, что в игре будет много борьбы, стыков и карточек. Амкар строго играет в обороне и поэтому не пропустит. Счет: 0:2

2. Крылья Советов-Локомотив

По стилистике игры эти команды очень похожи: они любят играть на контратаках, имеют хорошо выстроенную оборону. Но в зимнее трансферное окно эти команды потеряли ведущих игроков: Александра Самедова и Йоана Молло, достойную замену которым найти не смогли. Локомотив, идя на 10 месте, еще может побороться за еврокубки, хотя надежды на Лигу Европы связаны с кубком России, где Локо обыграл Тосно и прошел дальше. Крылья Советов в этом сезоне просто хотят повыше закрепиться и не быть в зоне вылета.

Думаю, Локо победит разгромно: 0:3