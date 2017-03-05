Лаказетт может перейти в «Ливерпуль»

Красные намерены серьёзно усилиться.

Недавно Фил Томпсон, бывший игрок «Ливерпуля», призвал клуб усилить каждую линию, и руководство «красных», судя по всему, придерживается аналогичного мнения. Daily Mirror сообщает, что селекционеры клуба заинтересовались Александром Лаказеттом из «Лиона». Француз уже давно блистает в своей команде, но каждый год что-то удерживает его от перехода. По мнению источника, если «Ливерпуль» пробьётся в Лигу чемпионов, Лаказетт, который ценится очень высоко на футбольном рынке, даст своё согласие на переход. В составе «Лиона» у него есть возможность выступать в этом турнире регулярно.