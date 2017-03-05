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    Фрэнк Лэмпард: «Я потратил все силы на свою карьеру и теперь наслаждаюсь отдыхом»

    5 марта 2017
    Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как живет после завершения карьеры.
    «Я наслаждаюсь отдыхом после того, как закончил карьеру. Я отдал на нее все свои силы, и их у меня больше не осталось. Теперь мне комфортно. Я думаю, это правильное время, чтобы уйти и дать шансы новому поколению. Сейчас я счастлив проводить время с семьей. Думаю о том, чем займусь в дальнейшем. Я всегда буду в футболе, потому что это моя жизнь. Но сейчас хороший промежуточный этап, чтобы сделать многие вещи. Не скучаю по тренировкам и другой рутине. Когда тебе уже за 35, понимаешь, что кругом тебя молодые ребята, и нужно двигаться дальше», – сказал Лэмпард.
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