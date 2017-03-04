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    ..::ТрансФорматор::.. Все блоги -

    ПСЖ включился в борьбу за Гулама

    4 марта 2017
    Французский клуб тоже заинтересован в игроке.

    ПСЖ включился в борьбу за защитника «Наполи» Фаузи Гулама. Mercato365 сообщает, что парижский клуб планирует приобрести футболиста. По информации источника, алжирский защитник приостановил переговоры по заключению нового контракта. Интерес к мастеровитому футболисту также проявляют «Челси» и «Бавария». Парижан привлекает универсализм алжирца, способного играть сразу на нескольких позициях. Фаузи Гулам сыграл 27 поединков в текущем сезоне во всех турнирах, не забил ни одного гола и сделал семь результативных передач.

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