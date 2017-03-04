Берлускони может отказаться от продажи «Милана»

Итальянец раздумывает над сохранением клуба в своих руках.

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони может отказаться от продажи клуба китайским инвесторам. Напомним, сделка должна была состояться вчера, однако была вновь отложена. Берлускони потребовал у китайцев 100 миллионов евро до 10 марта в качестве гарантии дальнейших переговоров. Продажа должна завершиться 31 марта. По информации Sky Sport Italia, Берлускони откажется от сделки, если не получит ещё 100 миллионов в качестве гарантий. Об этом бизнесмен заявил своему окружению.