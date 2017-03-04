ЦСКА– «Зенит» . Там где нет огня, дым не поднимается.

Центральный матч тура?

Матч между Московским ЦСКА и Питерским «Зенитом» это не дерби, и уж так сложилось, не противостояние двух столиц. Для этого мероприятия в Москве уже давно придумали совершенно другой коллектив.

Для жителей Северной столицы, только «Спартак» самый главный и принципиальный раздражитель. Но, как бы и что мы, что не говорили, это был матч лидеров Российского Чемпионата последнего десятилетия.

Был ли смысл подходить к этой игре только с этой точки зрения? Определенно. Посему, спрос у болельщика и специалиста к качеству и зрелищности этого противоборства, всегда особый. А если учесть, что в команде ЦСКА появился новый тренер, а «Зенит» после неприятного поражения от «Андерлехта», подверг серьезному сомнению дальнейшею возможность успешного и плодотворного сотрудничества с Мирча Луческо, то становится очевидным, что матч выходил за рамки обыденного и рядового.

Нет ничего важнее, пытаясь объективно оценивать увиденное, быть беспристрастным, независимым и незаинтересованным.

Ситуация в турнирной таблице такова, что ничья между этими командами только в пользу «Спартака». Есть еще один бонус.

Завтра, когда москвичи выйдут на поле шикарного стадиона в Краснодаре, они уже будут знать результат игры между основными преследователями. Что бы, кто не говорил, но это определенным образом влияет на настрой и настроение.

Следуя этой логике и турнирным задачам, все ждали искрометного и бескомпромиссного матча.

Ждали, но не дождались. Ход игры, так называемого центрального матча 18-го тура, напомнил испуганный взгляд того самого лося перед дальним светом фар надвигающейся машины.

Если бы Бубнов достиг бы неимоверных высот и выдавал бы статистику, сколько времени мяч был в воздухе, то сложилось бы впечатление, что речь в этом матче идет о волейболе.

И этому есть разумное объяснение. Стадион, вроде и построили, но, как обычно это бывает, денег на уход и поддержание газона в достойном состоянии уже не осталось. Это было заметно под занавес осенней части чемпионата, а теперь и подавно. Но и не качество и количество насыпанного в траву песка стало определяющим нулевого результата.

Сложилось впечатление, что обе команды больше боялись проиграть, чем победить. Какие неразрешимые ребусы загадали тренеры обоих клубов своим оппонентам? Да никаких. Все прекрасно понимали, как будет играть ЦСКА Гончаренко и что может противопоставить этой тактике сегодняшний «Зенит». Результатом этих знаний стал нулевой счет на табло, как лучшее отражение происходящего на поле. ЦСКА нужно было догонять, «Зениту» реабилитироваться и сокращать отрыв. Не случилось. Хаос, отсутствие игровой мысли и ее реализации, нервозность. К сожалению, это все, что можно сказать про эту игру. Нужно ли оценивать новичков ЦСКА? Да, Вышел Витиньо и был заметен исключительно цветом своей прически, наконец-то удалили Вернблума, искрометный Аарон Оланаре, мало чем отличался от своего предшественника. Он же мог решить исход встречи уже в первом тайме, но, как и опытный Алан Дзагоев своими действиями вызвали только вздох бесконечного разочарования. «Зенит» – команда, которая не понимает или не хочет понимать требования своего тренера. Кажется, что только одному и великолепному Дани, что-то еще нужно в этом, с позволения сказать коллективе.

Все самое любопытное у ЦСКА было в первом тайме. Во втором, все, что можно вспомнить, выдуманную, потешную потасовку, и удар в стойку ворот ЦСКА полузащитником «Зенита» Маурисио. Не завидую профессиональным журналистам, которым по природе своей жизнедеятельности нужно выдать искрометный отчет об этой игре. Оценивая этот матч, можно ссылаться на стартовое волнение, важность и значимость конечного результата. Можно. Только нет для этого ни желания, ни повода.