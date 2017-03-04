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    Решение УЕФА по Ерёменко будет оглашено 3 марта или на следующей неделе

    4 марта 2017
    Решение УЕФА в отношении полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, дисквалифицированного за употребление кокаина, будет оглашено 3 марта или на следующей неделе, сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

    УЕФА дисквалифицировал Ерёменко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая разбиралась 2 марта. Решение уже принято, но, скорее всего, будет обнародовано в начале следующей недели.

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