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    Клопп планирует усиление

    4 марта 2017
    Юрген Клопп подтверждает, что «Ливерпуль» будет очень активен в грядущее трансферное окно.

    Клопп: «Мы должны сделать правильные трансферы и мы их сделаем.Мы будем тратить деньги летом».

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