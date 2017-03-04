«Лестер» ведёт переговоры с О’Нилом

«Лисы» рассматривают североирландского специалиста.

«Лестер» продолжает поиски нового главного тренера. Напомним, недавно клуб отправил в отставку Клаудио Раньери. По информации Daily Mail, «лисы» выходили на контакт с главным тренером Северной Ирландии Майклом О’Нилом. Летом скромная сборная неожиданно пробилась в финальную часть Евро-2016.



Источник утверждает, что фаворитом является бывший ассистент Раньери Крэйг Шекспир. Сейчас специалист является исполняющим обязанности главного тренера «Лестера». Также называют фамилии Хиддинка, Ходжсона и других известных тренеров.