«Лацио» предложит Милинковичу-Савичу улучшенный контракт

«Орлы» очень дорожат сербским хавом.

Римский «Лацио» желает продлить трудовое соглашение с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Согласно источнику, «орлы» готовы улучшить контракт Сергея с финансовой точки зрения и пролонгировать его вплоть до лета 2022-го года. Естественно, в новеньком договоре будет прописана иная сумма отступных за серба.



Недавно Милинкович-Савич отличился в кубковом дерби с «Ромой». В нынешнем розыгрыше Серии А молодой балканец забил четыре гола и оформил пять ассистов.