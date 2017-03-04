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    «Лацио» предложит Милинковичу-Савичу улучшенный контракт

    4 марта 2017
    «Орлы» очень дорожат сербским хавом.
    Римский «Лацио» желает продлить трудовое соглашение с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Согласно источнику, «орлы» готовы улучшить контракт Сергея с финансовой точки зрения и пролонгировать его вплоть до лета 2022-го года. Естественно, в новеньком договоре будет прописана иная сумма отступных за серба.

    Недавно Милинкович-Савич отличился в кубковом дерби с «Ромой». В нынешнем розыгрыше Серии А молодой балканец забил четыре гола и оформил пять ассистов.
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