«Терек» не ведёт переговоров с Ивановым, Олег может покинуть Грозный грядущим летом

Один из лидеров грозненской команды может сменить клуб в обозримом будущем.

Полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов рассказал о том, что чеченский клуб не ведёт с ним никаких переговоров относительно пролонгации трудового соглашения. Не исключено, что в обозримом будущем Олег сменит клубную прописку и летом станет частью другой команды. Напомним, Иванов трудится на благо южан с 2012-го года.



″...«Переговоров с «Тереком» о продлении моего контракта пока нет. Гарантий никаких не давали, а зачем? Другие предложения не рассматриваю, нужно доиграть вторую часть чемпионата», – сказал Иванов в интервью «Чемпионату»....″



Ранее сообщалось о том, что на хавбека претендует турецкий «Трабзонспор». Также есть варианты с продолжением карьеры в РФПЛ, либо MLS.