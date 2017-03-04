Официально: «Штутгарт» расторг соглашение с провинившимся Гросскройцем

«Швабы» посчитали, что Кевин очерняет имидж их клуба.

Кевин Гросскройц больше не является футболистом «Штутгарта». Эту информацию официально подтвердил данный немецкий клуб. «Штутгарт» решил расторгнуть трудовое соглашение со знаменитым полузащитником. Кевин поплатился за одну из своих гулянок. Как известно, Гросскройц побывал с друзьями на студенческой вечеринке, в ходе которой был вовлечён в драку.



В итоге экс-футболист дортмундской «Боруссии» получил травму и даже обратился в больницу. Медики выявили у него ушиб ноги. Для руководства «Штутгарта» подобное поведение оказалось неприемлемым, тем более, Кевин нарушил условия договора. Гросскройц трудился на благо «швабов» с 2016-го года.