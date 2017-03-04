«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от покупки Феллаини

Агент предлагал услуги бельгийца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини мог продолжить карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Daily Mail утверждает, что агент футболиста предлагал китайскому клубу его услуги. Однако главный тренер «Тяньцзинь» Фабио Каннаваро отказался от трансфера. Он ответил, что ищет полузащитника другого типа.



О несостоявшемся трансфере поведал сам Каннаваро. Напомним, контракта Маруана Феллаини с «Манчестер Юнайтед» действует до 2018-го года. Стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.