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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от покупки Феллаини

    4 марта 2017
    Агент предлагал услуги бельгийца

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини мог продолжить карьеру в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Daily Mail утверждает, что агент футболиста предлагал китайскому клубу его услуги. Однако главный тренер «Тяньцзинь» Фабио Каннаваро отказался от трансфера. Он ответил, что ищет полузащитника другого типа.

    О несостоявшемся трансфере поведал сам Каннаваро. Напомним, контракта Маруана Феллаини с «Манчестер Юнайтед» действует до 2018-го года. Стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

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