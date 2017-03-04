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    Энрике: возможно, теперь моя жена смирится с британской погодой

    4 марта 2017
    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который на этой неделе объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона, сообщил, что, возможно, его жена не будет против переезда в Англию.

    «Не знаю, что произойдёт в будущем, но моя жена точно не будет чувствовать себя комфортно, если моя работа будет вдали от дома в течении двух-трёх лет. Возможно, теперь она смирится с британской погодой», – приводит слова Энрике Goal.

    В 2014 году испанский специалист сообщил, что хотел бы поработать в английском клубе, однако его жена «никогда не смогла бы вынести британскую погоду».

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