Энрике: возможно, теперь моя жена смирится с британской погодой

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который на этой неделе объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона, сообщил, что, возможно, его жена не будет против переезда в Англию.

«Не знаю, что произойдёт в будущем, но моя жена точно не будет чувствовать себя комфортно, если моя работа будет вдали от дома в течении двух-трёх лет. Возможно, теперь она смирится с британской погодой», – приводит слова Энрике Goal.



В 2014 году испанский специалист сообщил, что хотел бы поработать в английском клубе, однако его жена «никогда не смогла бы вынести британскую погоду».