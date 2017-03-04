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    Аршавин: для меня главное в новом сезоне — чтобы «Кайрат» стал чемпионом

    4 марта 2017
    Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин накануне матча с «Астаной» (4 марта) за Суперкубок Казахстана поделился ожиданиями от нового сезона в чемпионате страны.

    «Сколько голов хочу забить в новом сезоне? Никаких планов не ставлю. Для меня главное — чтобы «Кайрат» стал чемпионом, хотя это важно не только для меня. При этом абсолютно неважно, сколько я смогу забить или не забить.

    Наши главные конкуренты те же – это чемпион страны «Астана». Как мне кажется, «Тобол» сейчас усилился и выглядит крепкой командой, ещё в «Актобе» подбирается интересный состав.

    Все в „Кайрате“ хотят пробиться в групповой этап Лиги Европы. Насколько это реально? Конечно же, это реально, но нужно будет смотреть летом, какой у нас будет состав, сумеем ли мы укрепиться, насколько мы будем сыгранны и кто нам попадётся на жеребьёвке. Я думаю, что нам нужно меньше об этом говорить, а больше делать, улучшать свою игру», — цитирует Аршавина сайт профессиональной футбольной лиги Казахстана.

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