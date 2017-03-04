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    Рюдигер может покинуть «Рому» из-за расистских оскорблений

    4 марта 2017
    Sportsmail

    Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер несчастлив в Италии и хочет покинуть местный чемпионат, сообщают СМИ. Рюдигера задевают расистские оскорбления в его адрес. Во время дерби с «Лацио» болельщики «орлов» имитировали обезьянье уханье, пытаясь вывести игрока из себя. Кроме того, неоднозначное высказывание ранее позволил себе игрок «Лацио» Сенад Лулич. Он заявил следующее: «Рюдигер 2 года назад торговал носками в Штутгарте, а теперь строит из себя феномена».

    Сообщается, что футболист хочет продолжить карьеру в АПЛ. «Рома» принимает решение игрока и готова продать его за 30 млн фунтов.
    Среди претендентов на Рюдигера называют «Челси», МЮ и «Манчестер Сити».

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