Рюдигер может покинуть «Рому» из-за расистских оскорблений

Sportsmail

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер несчастлив в Италии и хочет покинуть местный чемпионат, сообщают СМИ. Рюдигера задевают расистские оскорбления в его адрес. Во время дерби с «Лацио» болельщики «орлов» имитировали обезьянье уханье, пытаясь вывести игрока из себя. Кроме того, неоднозначное высказывание ранее позволил себе игрок «Лацио» Сенад Лулич. Он заявил следующее: «Рюдигер 2 года назад торговал носками в Штутгарте, а теперь строит из себя феномена».



Сообщается, что футболист хочет продолжить карьеру в АПЛ. «Рома» принимает решение игрока и готова продать его за 30 млн фунтов.

Среди претендентов на Рюдигера называют «Челси», МЮ и «Манчестер Сити».