5 животных-предсказателей

Речь пойдёт о тех, кто мог спасти или загубить вашу ставку.

Осьминог Икер

Икер, живущий в Испании, был довольно успешен в этой области. Назван он был естественно в честь легендарного вратаря Икера Касильяса. Он смог предсказать два класико и победу «Реала» в Кубке Испании 2011 года. Однако предсказание о выходе «сливочных» в финал Лиги Чемпионов в том же 2011 не оправдало себя. Тогда заклятый соперник «Барселона» выбило Мадрид из турнира в 1/2 финала.

Хорёк Фред

Этот зверёк руководил предсказаниями на Евро-2012. Не сказать, чтобы он был довольно успешным, т. к. половина пророчеств были ошибочны. По его предсказаниям португальцы и немцы стали полуфиналистами, а итальянцы чемпионами. Но жизнь решила пойти против хорька, и Испания берёт титул в третий раз.

Хряк Фунтик

Фунтик был не самым лучшим экстрасенсом на Евро-2012. Он также угадывал половину результатов, как и Фред. Хряк весил 400 кг. Интересно для российских болельщиков то, что Фунтик предсказал нашу победу над Чехией. Больше он всё таки запомнился любовью выпить пива с фанатами.

Слониха Нелли

Нелли «судила» женский Чемпионат мира в 2011 году. Она выбирала проигравшую сборную, забивая мяч в ворота с флагом её страны. Её предсказания были довольно успешны. Она верно выявила итоги всех матчей немок вплоть до 1/4 финала, после которого Германия покинула турнир. Слониха также предсказала финал Лиги Чемпионов 2013, завершившегося победой Мюнхена.

Осьминог Пауль

И конечно же главной звездой данного мастерства является Пауль. Осьминог, живший в океанариуме в Германии, был очень успешным оракулом. Он 14 раз предсказывал исходы матчей, совершив всего лишь две ошибки. Пауль предсказывал только матчи сборной Германии. Исключением является финал мундиаля 2010 года Испания – Нидерланды. Последний раз осьминог ошибся в финале Евро-2008, а последним пророчеством как раз оказался финал 2010 года. В настоящий момент прах самого лучшего животного-экстрасенса находится в том же океанариуме в памятнике, поставленному Паулю (обложка записи).