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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    А ведь Арни мог стать футболистом...

    23 января 2016
    Известный герой боевиков и экс-губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, в детстве увлекался футболом.

    Мало кто знает, что известный герой боевиков и экс-губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, в детстве серьёзно увлекался футболом.

    Когда Арнольду было 13 лет, тренер посоветовал худенькому подростку начать заниматься со штангой. Необходимо было нарастить мышечную массу, чтобы крепче держаться на ногах и научиться укрывать мяч от соперника, оттесняя его корпусом.

    После этого совета, мир потерял футболиста Шварценеггера. Арни начал пропадать в спортзале, где с упоением занимался тяжёлой атлетикой. Через год он окончательно бросил футбол, чтобы полностью посвятить себя бодибилдингу.

    Как показало время, старина Арни никуда не забросил свой интерес к футболу. В 1990-х он финансово поучаствовал в строительстве стадиона в родном городе. Прекрасная футбольная арена была воздвигнута в австрийском Граце. Почти десятилетие (с 1997 по 2005 годы) этот стадион гордо носил имя Арнольда Шварценеггера - Arnold Schwarzenegger Stadium.

    Футболисты с "необычными" номерами на спине

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    Фото: www.pdxretro.com, www.austria-archiv.at, news.softpedia.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 22:02

      А где детское фото с мячом?

      0
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      Рейтинг: +17

      Выдыхай, бобер! > Aztec58 1 февраля 2016, 17:33

      Не факт, что оно есть. 60 лет назад с фотоаппаратами было туго)

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