А ведь Арни мог стать футболистом...

Известный герой боевиков и экс-губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, в детстве увлекался футболом.

Мало кто знает, что известный герой боевиков и экс-губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, в детстве серьёзно увлекался футболом.

Когда Арнольду было 13 лет, тренер посоветовал худенькому подростку начать заниматься со штангой. Необходимо было нарастить мышечную массу, чтобы крепче держаться на ногах и научиться укрывать мяч от соперника, оттесняя его корпусом.

После этого совета, мир потерял футболиста Шварценеггера. Арни начал пропадать в спортзале, где с упоением занимался тяжёлой атлетикой. Через год он окончательно бросил футбол, чтобы полностью посвятить себя бодибилдингу.

Как показало время, старина Арни никуда не забросил свой интерес к футболу. В 1990-х он финансово поучаствовал в строительстве стадиона в родном городе. Прекрасная футбольная арена была воздвигнута в австрийском Граце. Почти десятилетие (с 1997 по 2005 годы) этот стадион гордо носил имя Арнольда Шварценеггера - Arnold Schwarzenegger Stadium.

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Фото: www.pdxretro.com, www.austria-archiv.at, news.softpedia.com

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