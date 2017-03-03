Крест-накрест. Как травма связок перечеркнула карьеру Серхио Асенхо

Серхио Асенхо четвертый раз в жизни порвал крестообразные связки. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассказывает о том, как извечные травмы поставили крест на карьере талантливого вратаря.

24 января в моем блоге появился материал, который в торжественной обстановке наградил Асенхо лавровым венком. Статистически испанец – лучший вратарь Европы. Общий рейтинг выглядел следующим образом:

Будучи игроком «Вильярреала», который не входит даже в ТОП-5, Асенхо обскакал на своём пути киперов напыщенных «Реала» и «Барселоны», Нойера, попивающего коктейль между непрерывными атаками «Баварии».

Тогда ситуация складывалась лучше некуда для Серхио. Даже, казалось бы, нереальная миссия попадания в сборную практически достигнута. Дель Боске в упор не замечал парня, возможно, дело принципа, а, возможно, просто Боске был настолько консервативен. Новатор Лопетеги бросил в адрес Асенхо несколько комплиментов и даже снабдил его игровой практикой. У Лопетеги нет авторитетов, ему всё равно ты Де Хеа, Касильяс, Асенхо, главный критерий – качество игры здесь и сейчас. В таких условиях последний занимал очень выгодное положение, по потенциалу ничем не хуже Дэвида, но Дэв уже в своё время вероломно подсидел Асенхо, пока тот залечивал травму в «Атлетико». Не за горами ЧМ-2018, Серхио мог стать основным, его опыт помноженный на волю, упорный труд и талант – серьезная заявочка на статус «номера 1».

26 февраля 2017 года стало очередной черной страницей в карьере Асенхо, он опять порвал крестообразные связки. На восстановление уйдет, как минимум, 6 месяцев. Солидный срок, а значит за это время второй вратарь Фернандес успеет зарекомендовать себя, если же не успеет, то летом однозначно подпишут еще одного вратаря.

Для Асенхо это рок, который преследует его на протяжение всей карьеры. Жизнь не любит сослагательного наклонения, но если бы этих травм не было? Капитан сборной, лучший вратарь Европы – все это и не только могло стать его клеймом.

Старт карьеры Асенхо начинался, как история о будущей легенде. Стабильные вызовы в сборную Испании всех возрастов, капитанская повязка. Тренеры не скрывают своего восторга, скауты с открытыми ртами наблюадли за его игрой с трибун. Всего в 18 лет Серхио дебютировал за основную команду «Вальядолида», честно пройдя все стадии академии. В 19 лет Асенхо своими руками за уши вытянул молодёжную сборную Испании в финал молодёжного Евро, отразив 2 пенальти. За игрой футболиста активно наблюдали скауты «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Ливерпуля» и ряда испанских клубов. Хитрые менеджеры из «Вальядолида» продлили контракт с юношей и заложили большую сумму, как для такой команды, в 5,5 миллионов евро. «Матарсники» раскошелились на заявленную сумму, да ещё и старину Диего Косту предложили в качестве дополнения.

Проблемы с коленом начались у кипера еще в «Вальядолиле», два раза травмировал левое колено. После второго повреждения ему сделали операцию, дабы снизить вероятность будущих повреждений. В «Атлетико» Серхио вскоре стал основным, он проводил невероятный сезон, но в одном из последних туров против хихонского «Спортинга» случилось неудачное падение и, как итог, первый разрыв. Покидал поле Асенхо со слезами на глазах, вытирая их слегка грязной футболкой.

После длительного восстановления у «Атлетико» уже был свой бриллиант, Дэвид Де Хеа не оставил шансов возвращенцу. Ну а «матрасники», дабы Асенхо не протирал штаны на лавке, отправили его в «Малагу». Вместо возвращения былой формы к Серхио вернулась травма. В феврале, уже на 8-й минуте дерби против «Севильи» Асенхо упал замертво, снова разрыв, снова правое колено.

Нужно отдать дань уважения Асенхо, он не пал духом, боролся. Пережив длительное восстановления, он вернулся в «Атлетико». После ухода Де Хеа место в старте застолбил Куртуа, Серхи пришлось довольствоваться лишь игрой в Лиге Европы, где он не выглядел уверенным. Именно из-за его ошибки «Рубин» прошёл «матрасников» в 1/8.

Асенхо не стал терпеть натиска скамейки, согласился на аренду в крепкий «Вильярреал». Амбициозный коллектив вот-вот вернулся из Сегунды и искал футболистов как раз образца Асенхо, тех кому есть что и кому доказывать. В том сезоне он отыграл все матчи Примеры и вошёл в двойку лучших голкиперов Испании, пропустив 20 в 18 поединках. Обогнал Серхио лишь Тибо Куртуа. В прошлом сезоне «Вильярреал» выкупил вратаря, отстоял насухо целых 15 матчей! Казалось бы, вот пик, вот его шанс снова войти в список лучших, интегрироваться в «фурию роха». Но снова травма, снова связки, единственный плюс – уже не правое колено, а левое. Благо у «Вильярреала» тогда был Ареола, который очень грамотно вписался в состав. Асенхо восстановился и его дебют состоялся на фоне повреждения Ареолы, он снова вернул себе статус «намбер ван».

История Асенхо может послужить хорошим материалом для сценария голливудского фильма. Парень, трижды рвавший связки, все три раза возвращался на верхушку, перебарывал все свои страхи и переживания. Нет никаких сомнений, что и в четвёртый раз он встанет после падения. Но, к сожалению, стать легендой ему помешали крестообразные связки. Пока что крайняя цель – поехать на ЧМ-2018 любой ценой. Приятно, что «Вильярреал» всецело доверяет Серхио, они едва ли вложат кругленькую сумму в нового вратаря летом. Ну а так, все в его руках!