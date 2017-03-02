Про аванс. «Марсель», который обещал вернуться

В выходные «Марсель» был унижен ПСЖ на родном «Велодроме», а на неделе команда вылетела и из Кубка Франции. Блог Vanity Fair разбирается, как провансальцы стали богадельней для выходцев из РФПЛ, и почему даже Пайет их не спасет.

«Лион» прошел нынешний путь ЦСКА в конце нулевых. После семилетней гегемонии клуб Жан-Мишеля Оляса затянул пояс, сосредоточившись на строительстве стадиона. Пришло время другого «Олимпика». Пять лет провансальцы не покидали призовую тройку, а Ньянг и Реми успешно выбивали себе более выгодные предложения в других лигах. Пока они не начали появляться внутри после денежного дождя, прошедшего над Парижем и Монако.

Последний ренессанс «Марселя» был связан с именем Марсело Бьелсы. С Сумасшедшим провансальцы вернулись в еврокубки, но бороться с ПСЖ и «Монако» оказались не в состоянии. Да и Маргарите Луи-Дрейфус все сложнее было тянуть на себе ненужный актив. Уход Пайета, Айю и Жиньяка здорово подкосил атаку команды. В прошлом сезоне «Марсель» не претендовал уже ни на что, финишировав за пределами первой десятки.

Летом лучше не стало. Клуб покинули Манданда, Нкулу, Нкуду, Лемина, Батшуаи. Арендованные Манкильо и Лукас Силва вернулись в Испанию. Усилился клуб в основном не проходившими в состав в АПЛ игроками – Гомис, Н'Жие, и Товен из вылетевшего «Ньюкасла». Оттуда же был выкуплен Кабелла. Компанию сбежавшему из России ранее Лассу Диарра составили два бывших динамовца Венкер и Губочан. Однако в конце лета вдова Робера Луи-Дрейфуса всё же нашла покупателя. Клуб достался американскому миллиардеру Фрэнку Маккорту.

Новый владелец сразу заявил о чемпионских амбициях, но команду Руди Гарсии лихорадило с самого старта. К уходу на зимние каникулы «Марсель» подобрался шестым, отстав от первой тройки на девять очков. Зимой провансальцы взрывали информационные ленты. Теперь клуб брал уже не скамеечников, а реально мощных игроков. Лучший ассистент лиги Морган Сансон, матерый Патрис Эвра и лидер обороны «Бордо» Грегори Сертик.

Главной бомбой стало возвращение Димитри Пайета. Летом «Вест Хэм» каким-то чудом удержал своего лидера от ухода в топ-клуб, но по осени «молотобойцы» посыпались. Разругавшийся с Биличем и партнерами Пайет рвался на свободу, но почувствовать себя Джанго смог только к концу января. За игрока, обещавшего порвать кресты, если его не отпустят, Дэвид Голд сумел выцыганить у Маккорта только 25 млн. фунтов. Летом француза можно было продать миллионов на 10 дороже.

К тому моменту «Марсель» получил 1:4 дома от «Монако» и был повержен «Лионом». Поражение от болтающегося в зоне вылета «Меца» не лезло уже ни в какие ворота. Пайет отметил возвращение голом в первом же матче, но через неделю «Олимпик» оказался бит кризисным «Нантом». Размявшись на крепком «Ренне», провансальцы готовились к бойне с ПСЖ. На «Велодром» пришло 65 тысяч зрителей, но первый гол своей команды они увидели лишь за 20 минут до конца. К тому моменту парижане успели отгрузить хозяевам четыре, а статус-кво восстановили всего за пару минут.

В кубковом матче с «Монако» трибуны жаждали реабилитации, но команда Гарсии снова облажалась. Гости трижды выходили вперёд, «Марсель» трижды отыгрывался, но с четвертой попытки монегаски смогли удержать преимущество. Через Кубок попасть в Европу теперь не получится точно. В чемпионате дела тоже далеки от идеала. С Нового года «Марсель» проиграл пять матчей из восьми. О первой тройке и Лиге чемпионов забыть пора давно.

За Лигу Европы клуб еще может зацепиться. «Лион» стабильнее и чуть оторвался, зато у «Бордо» календарь впереди сложный. Сдал и «Сент-Этьен», хотя после вылета из текущего розыгрыша ЛЕ «зеленые» смогут сосредоточиться на внутренних делах. С обоими конкурентами провансальцам еще предстоят очные встречи. В них и решится, готов ли «Марсель» претендовать хоть на что-то уже в этом сезоне. Пока в успех верится немногим больше, чем в возвращение в основу Абу Диаби.

Команда Гарсии пропустила больше всех из клубов первой десятки и катастрофически зависима от Товена с Гомисом. на счету этой пары 2/3 всех голов, забитых «Марселем». С приходом Сансона и Пайета вариантов в атаке добавилось, но на притирку новичков нужно время, а его у Гарсии нет. Ближайшие четыре матча с аутсайдерами станут определяющими. Если провансальцы сумеют собраться и доказать, что класс у них все-таки есть, то шанс зацепиться за место в пятерке появится. Иначе об амбициях придется забыть еще на год.

Возможно оно и к лучшему. Один российский клуб, оперативно вылетев из Лиги Европы и национального Кубка, близок к первому за 15 лет чемпионству. Может и новому «Марселю» будет проще реализовывать мечты о «золоте», не отвлекаясь ни на что лишнее. Тем более что Маккорт анонсировал удвоение бюджета до 250 млн. и мощную трансферную кампанию летом.

Еще один денежный мешок поможет вернуть французский футбол в элиту, из которой он последнее время выпал. С ПСЖ и «Монако» на внешней арене приходится считаться уже сейчас. Такими темпами французы могут запросто обскакать по интересу к своему чемпионату немцев с итальянцами, где от монополии на титулы всех уже тошнит.