Топ 10 футболистов попавших в книгу рекордов гинеса

В этой записи я расскажу о 10 футболистов попавших в книгу рекордов гинеса

Пожалуй, спорт и рекорды — понятия довольно схожие по смыслу и часто пересекающиеся между собой. Потому в знаменитый ежегодный сборник рекордов Гиннесса так часто попадают спортивные ребята со стадионов и спортивных залов. Далеко не все по-настоящему великие результаты фиксируются в Книге рекордов Гиннесса. Некоторым рекордсменам (например, Роберту Гарсайду) долго приходится ждать, чтобы представители справочника проверили и занесли их достижения в список величайших.

Мы собрали десять официальных удивительных рекордов, подтверждающих, что отчаянный боснийский вратарь не один в списке футбольных рекордсменов.

Жюст Фонтен

САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ НА ОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

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Нынешний футбол всё-таки менее острый и результативный, чем ещё полвека назад, а потому рекорд Жюста Фонтена наверняка продержится очень долго. Нападающий французского «Реймса» надёжно впечатал своё имя на страницы Книги рекордов Гиннесса в 1958 году. Впрочем, так же, как он забил свои 13 мячей в ворота противников. Удивительный факт: легендарную чертову дюжину Фонтен «отгрузил», играя в чужих бутсах. Собственные у Жюста Фонтена украли.

Хакан Шукюр

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ГОЛ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

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Поставить рекорд на мундиале 2002 года опытному турецкому голеадору отчасти помог соперник: сборная Южной Кореи в матче с Турцией сразу потащила мяч на свою половину поля. Нерасторопный защитник не успел отдать пас вратарю, как Шукюр, словно турецкий сокол, ворвался и буквально выклевал мяч из ног корейца. Когда мяч пересёк линию ворот, секундомер арбитра остановился на отметке 10,8 секунды.

Райан Гиггз

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФУТБОЛИСТ, ВЫХОДИВШИЙ НА ПОЛЕ

В КАЖДОМ СЕЗОНЕ БРИТАНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

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В последней редакции Книги рекордов Гиннесса бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился аж четыре раза! Легендарный Райан Гиггз, во-первых, стал единственным футболистом, игравшим в каждом сезоне Английской премьер-лиги. То есть Райан с 1992 по 2014 год не пропустил ни одного сезона, забивая в каждом из них. Кроме того, нет футболиста, который бы выходил на поле чаще, чем Гиггз, и того чемпиона Премьер-лиги, который мог сравниться своими титулами с 13 золотыми медалями валлийца.

Маурисио Бальдивьесо

САМЫЙ МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛИСТ

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В конце матча чемпионата Боливии между «Ауророй» и «Ла-Пасом» тренер «Ауроры» Хулио Сесар, поставленный в критическое положение травмированными нападающими, выпустил на поле своего 12-летнего сына Маурисио. Юный форвард успел трижды коснуться мяча, а в конце матча даже заработал штрафной для команды. Известно, что защитника Ромуло Алаку, срубившего мальчика, освистал стадион. А парень оформил самый юный дебют — в день матча ему было 12 лет и 362 дня.

Паоло Мальдини

САМЫЙ ОПЫТНЫЙ КАПИТАН В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

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Представитель легендарной футбольной династии Мальдини в феврале 2008 года установил особый, почётный рекорд. Великий Паоло был капитаном «Милана» в матче против «Арсенала». Представители Книги рекордов Гиннесса скрупулезно подсчитали, что когда Мальдини стоял вместе с командой под торжественные звуки гимна Лиги чемпионов, ему стукнуло 39 лет и 239 дней.

Пеле

ФУТБОЛИСТ, ЗАБИВШИЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ МЯЧЕЙ ЗА КАРЬЕРУ

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Один из лучших футболистов за всю историю мирового футбола, конечно же, не мог пройти мимо этого списка. Сложно подсчитать точно, но за свою карьеру бразилец забил примерно 1200 мячей с лишним, причём 77 — в составе национальной сборной.

Франц Беккенбауэр

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВЫИГРАВШИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

В КАЧЕСТВЕ КАПИТАНА КОМАНДЫ И ТРЕНЕРА

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Легендарный немецкий защитник в 1974 году сделал с бундестим «золотой дубль», завоевав золото чемпионата мира, а через два года — подняв над головой Кубок Европы. Кто знал, что в карьере Беккенбауэра будет, по крайней мере, ещё один такой дубль. В 1990 году Кайзер Франц, как звали игрока и тренера за заслуги и величие, завоевал Кубок мира в качестве тренера сборной Германии.

Криштиану Роналду

САМЫЙ ДОРОГОЙ ФУТБОЛИСТ В МИРЕ

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О том, что великий португалец перейдёт из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал», было понятно уже давно. Перед летом 2009 года остались только два вопроса — когда и за сколько. 1 июля на трансферном рынке появился новый рекордсмен, потеснив Зинедина Зидана. За Криштиану Роналду испанский клуб заплатил 94 миллиона евро, также закрепив за португальцем сумму в 1 миллиард евро в качестве отступных. Совсем недавно Криштиану побил ещё один рекорд, которому позавидует каждый блогер. Роналду стал самым популярным спортсменом в Twitter — на аккаунт португальца подписаны 29,5 миллиона человек.

Рожериу Сени

CАМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ВРАТАРЬ В ИСТОРИИ МИРОВОГО ФУТБОЛА

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Не удивимся, если в спальне над кроватью Асмира Беговича висит большой плакат Сени — самого забивного вратаря в истории. Бразильский голкипер и капитан «Сан-Паулу», похоже, должен был стать нападающим, но по какой-то причине Рожериу поставили в ворота. Однако чемпион мира 2002 года и оттуда творит чудеса. Сени смело идет бить опасные штрафные и пенальти и за свою карьеру наколотил 120 мячей! Впрочем, у голкипера-голеадора ещё есть время улучшить свой показатель — 41-летний вратарь ещё в строю.

Лионель Месси

ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО МЯЧА»

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В последней редакции издания о рекордах «второго Марадону» упомянули целых пять раз! Во-первых, это четыре титула лучшему футболисту года по версии ФИФА. В сезоне 2011-2012 Лионель забил 50 мячей в 37 матчах Испанской примеры, сделал два хет-трика в одном розыгрыше Лиги чемпионов. А в 2012 году Месси и вообще «одичал» — наколотил за год 91 мяч.