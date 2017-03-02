Оланаре – главная надежда «ЦСКА» в борьбе за чемпионство

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о возвращении Аарона Оланаре, который должен стать новой ударной силой «армейцев» во второй половине сезона.

Проблемы «ЦСКА» в атаке в первой половине сезона были очевидны, поэтому «армейцы» в январе решили сосредоточиться на поиске нападающего. В конце концов выбор «ЦСКА» пал на «знакомого» форварда – нигерийца Аарона Оланаре. Конечно, после ухода Траоре в «Спортинг» Оланаре станет главной ударной силой «армейцев» в атаке, поэтому его возвращение в «ЦСКА» может быть успешным, ведь Оланаре играл достаточно неплохо за команду Слуцкого. Но к сожалению для Аарона он имел мало времени, чтобы показать себя - из-за травм.

Удивительно, но вернулся в российский футбол Аарон в матче против «Зенита», а ведь именно матч против команды из Петербурга, стал последним для нигерийца в первый период пребывания в клубе. Тогда финале кубка России, в котором встречались «ЦСКА» и «Зенит» Оланаре сумел себя показать во всей красе, но травма снова не позволила продолжить матч. В той игре, Аарон получил травму колена вначале матча после столкновения с полузащитником «Зенита» Акселем Витселем. Оланаре остался на поле с перевязанным коленом и несмотря на травму нигериец сумел сравнять счёт в матче, правда при праздновании гола Аарон усугубил травму, поэтому был вынужден покинуть поле. После ухода форварда «армейцев», «Зенит» сумел довести матч к легкой, разгромной победе со счетом 4:1. После матча стало известно, что Оланаре повредил крестообразные связки, поэтому его дальнейшее пребывание в стане «ЦСКА» вызывало вопросы, ведь для восстановления после таких травм требуется около полугода. После операции стало очевидно, что нигериец будет отсутствовать в течение по крайней мере шести – семи месяцев. В результате травма закончила соглашение о аренде Аарона Оланаре с «ЦСКА» и нападающий был вынужден вернуться в Китай в конце сезона. Вернувшись «Гуанчжоу» Оланаре понял, что клуб на него не рассчитывает, ведь китайцы хотели пригласить более именитого легионера, хотя статистика у Аарона была неплохая, ведь нигерийцу удалось забить 15 голов и сделать 7 голевых передач в 35 играх за «Гуанчжоу».

Неутешительная первая половина сезона в РФПЛ, которую провёл «ЦСКА» и провал в Лиги Чемпионов вынудили Леонида Слуцкого объявить о своей отставке. Таким образом, экс-тренер сборной России освободил вакантное место для экс-тренера «Уфы» Виктора Гончаренко. Гончаренко, который был частью тренерского штаба «ЦСКА» в течение сезона 2015-2016, должно быть, хорошо помнил о способностях Аарона Оланаре, поэтому наставник «армейцев» решил вернуть нигерийца на постоянной основе этой зимой. Очевидно, новый тренер «ЦСКА» решил сделать ставку на хорошо знакомого игрока, в место не до конца раскрывшегося Траоре. Нигериец теперь станет основной ударной силой «армейцев» в атаке, с помощью которого Гончаренко будет пытаться восстановить потерянные позиции клуба. Оланаре – сильный и высокий нападающий (рост 189 см), способный дать глубину игре в атаке «ЦСКА», благодаря своей скорости. В отличие от Траоре, Оланаре может часто опускаться в полузащиту, чтобы отобрать мяч. С такой производительностью он лучше подходит для «соединения» атаки и полузащиты, ведь такая игра должна привнести больше динамики игре «армейцев», которой не хватало в первой половине сезона.

В «Уфе» Гончаренко часто использовал схему игры 3-5-2 систему с двумя сильными девятками впереди. Возвращение Оланаре и Витиньо в «ЦСКА» позволяет Гончаренко применить эту схему, ведь в такой расстановке бразилец будет выступать более мобильным и быстрым форвардом, а нигериец будет использовать свои физические данные, чтобы создавать моменты для Витиньо. Очевидно, использование Траоре и Оланаре вместе не имело смысла, ведь эти нападающие дублировали бы друг друга, поэтому Гончаренко с лёгкостью расстался с Ласиной и вернулся к использованию «своих» игроков. Так или иначе у Гончаренко теперь будет больше вариантов в атаке, что является хорошими новостями для болельщиков «ЦСКА», которые несколько оголодали по голам своей команды в первой половине сезона.

Правда, во всей этой истории возникают небольшие опасения по поводу колена Оланаре. Ведь нигериец пропустил достаточно много, поэтому от того какую форму наберёт Аарон на зимнем сборе, зависит его игровая форма, да и в целом его пребывание в стане «ЦСКА». В матче против «Зенита» Оланаре был активен много двигался по полю и вступал в единоборства, но затем довольно часто чувствовал дискомфорт в колени, возможно, форварда по-прежнему донимают последствия травмы. Сейчас Оланаре лишь 22 года, возраст вполне подходящий для стратегии «ЦСКА», ведь нигериец может принести достаточно пользы «армейцам», а после может быть выгодно продан. В принципе, Аарон попал к хорошо знакомому наставнику, который способен правильно использовать сильные стороны нигерийца. Конечно, многое будет зависеть от тактики Гончаренко и его способностей вывести команду из кризиса, поэтому ставку тренер «армейцев» будет делать на бойцовские качества игроков. Очевидно, главной опорой в атаке для наставника «ЦСКА» станет зимний «новичок» Оланаре, который попытается помочь «армейцам» вклиниться в борьбу за чемпионство.

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