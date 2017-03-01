Люди думают, что я футболист, поэтому не способен ни петь, ни играть на гитаре!

Не можешь представить свою жизнь без музыки?Они тоже!

Джибриль Сиссе

Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры и отправился покорять не футбольные клубы,а совсем иные.Француз стал диджеем.Да,его карьера была со множествами странностями.Травмы,переходы,скандалы,финалы.Один раз Джибриль уже объявлял что завзязал,но недолго отдохнув снова вернулся.Наверное,заскучал.Теперь же нашел новое занятие для себя.»Это очень классный способ выразить свои эмоции и чувства, настоящее творчество. Особенно активно я занимался этим в периоды травм»Определенные успехи в этой сфере Сиссе уже добился.Например,выступал на разогреве у Марайи Кэри в Париже.

Пабло Освальдо.

Футбольный Джек воробей,Джонни Дэпп,пират,называйте как хотите.Горячий нрав аргентинца мешал на протяжении всей карьеры.Пытался учить Ламелу в «Роме»,разругался в «Саутгемптоне»с Почеттино.Много историй о Пабло....Пытался заиграть в «Порту»,уехал в Аргентину,с детства любиму «Боку»,где конфликты не обошли стороной.В конце концов стал свободным агентом,с которым дел никто иметь не хотел.Интерес «Ниццы» не оказался предметным и Пабло закончил с футбол,создал свою рок-группу.Возможно,может показаться,что Освальдо завершил,не такую уж плохую карьеру,от разочарования?Ни в коем случае!В далеком 2012 году признался журналистам: «Я бы хотел создать группу. Создам когда-нибудь. А пока хожу слушать музыку в один местный паб. Такая сараюшка на окраине».В интервью аргентинец рассказывал,что в Италии будучи игроком «Ромы» брал гитару,одевал очки,шляпу и шел на площадь играть на гитаре ради своего удовольствия. А как же семья,дети?Как же ты проживешь,Пабло?« Деньги для меня ничего не значат. Они дают свободу и обеспечивают будущее для моих детей. Я понимаю, может показаться, что в моем положении очень удобно так считать, но я говорю искренне.»

Мортен Педерсен

Норвежец долгое время выступал за «Блэкберн Роверс» в Премьер Лиге.Для болельщиков «бродяг» был не заменим.Стандарты были его визитной карточкой.И не вспомнишь мировых звезд футбола из Норвегии,..Риисе?Сольскьяер?Педерсена в один ряд с ними не поставишь.Но любопытный факт! Одна из первых песен его группы «Players» стала настоящим хитом Скандинавии.

Славен Билич

Очень многие знают о хобби хорвата.Этому уделяли внимание когда хорваты обыграли англичан,подарив путевку России сами знаете куда,и при подписании контракта с «Локо».Мы это уже слышали ни один раз.Но без него такой список составлять просто неправильно!

Томаш Росицки и Петр Чех

Петр Чех отлично играет на «ударных» ,а соотечественник Томаш Росицки отлично владеет электрогитарой. В «Арсенале» был свой рок-дуэт.

Шейн Лонг

Сборная Ирландии пережила кошмар с французами,чтобы в 2016 встретиться с ними снова на Евро.Антуан Гризманн решил исход своими голами,возмездия не произошло.Но выход на Евро футболисты праздновали под песни в исполнении Лонга в одном из баров Ирландии.Шейн берет гитару на сборы и отдыхает под мелодичное звучание. «Люди думают, что я футболист, поэтому не способен ни петь, ни играть на гитаре! – признается Лонг. – Поэтому они всегда удивляются, когда слышат, что я попадаю в ноты».Возможно,после поражения ирландцы грустили под мелодии Лонга

Ройстон Дренте

«Я ушёл из футбола. Я сделал свой выбор» сказал отныне рэпер Roya2Faces.Уже успел записать первый трек.А последним местом работы в качестве спорстмена был «Бани Яс» из ОАЭ.

«Челси»

В лондонском клубе есть традиция.Карло Анчелотти в своей автобиографии рассказал,что каждый новичок «Челси» должен пройти «священный ритуал» – «ночь караоке».В комичную ситуацию попал ,на тот момент новичок,Юрий Жирков. На протяжении двух минут он пел, как тонущий кот или как резаная свинья», – рассказал тренер

«Донкастер Роверс»

Новичком клуба второго по силе дивизиона Англии стал солист британской поп-группы One Direction Луи Томлинсон. Он родился в Донкастере и всегда поддерживал за «викингов». Певец не играл в футбол на профессиональном уровне. Однажды он принял участие в благотворительном матче с участием «Донкастера», собирая деньги для хосписа. Судя по всему, руководство клуба посчитало, что выступления Томлинсона на футбольном поле могут принести еще больше прибыли и зачислили певца в молодежную команду.Все таки певчие таланты не помогли стать профессиональным футболистом,контракт не был подписан .