С милым рай и в Чемпионшипе. Очередная глупость о «Лестере» и Раньери

Российские СМИ растиражировали текст британской газеты Telegraph о состоянии дел в «Лестере» на момент отставки Раньери. Блог «Бескрайний нападающий» изучил материал и нашел в нем много слабых мест.

Ваши журналисты такого понаписали о причинах отставки Раньери, что уважаемый джентльмен предстал пациентом с красным клоунским носом во имя непонятно чего. Всe это похоже на сор из избы, которого в избе отродясь не было, я не верю ничьим свидетельствам и убежден, что Раньери – не той конструкции дядя, чтобы быть кафкианским героем, а газета Telegraph зачем-то рисует нам ситуацию в «Лестере» именно как кафкианскую.

И самое главное: никто пока не предложил свою версию мотивов. Ей богу, как в последнем «Шерлоке»: ну даже если он, Раньери, такой и сякой, а газетные ищейки разнюхали ситуацию насквозь – то дайте же предысторию, ответьте на вопрос «зачем?»

По какой причине он стал делать всe, чтобы испортить микроклимат в команде? Вот где сермяга, а вы дали нам следствия, снова пробив фанерную стенку между расследовательской и желтой журналистикой.

Мы, видимо, должны додумывать сами. Можно предположить, что итальянец совсем состарился, и правое полушарие не ведает, что творит левое – но отчего ж так неожиданно? Ведь недели не прошло с тех пор, как руководство клуба в последний раз заверяло, что кружится с тренером в очаровательном вальсе, что кругом взаимное доверие, ну какую новую информацию они могли узнать о дедушке за короткий срок?

Насчeт игроков, ходивших к руководству и требовавших отставки тренера. Давайте так: весь сезон «Лестер» играет, как студeный холодец. Это не к тому, что футболисты сами виноваты, это к тому, что всe труднее представить их ходящими куда-либо, хотя бы по полю. Для кабинетной революции нужен внутренний жар, а у этих вот уже полгода – апатия.

Список парней, якобы сливавших тренера – смешной. Каспер Шмейхель, конечно, прирожденный заговорщик, мастер саботажа – мы вспоминаем об этом всякий раз, когда парень тащит пенальти или мертвый мяч из угла.

Куда ни ткни – всe мимо.

Более того: я только что перечитал материал Telegraph во второй раз и, если честно, совсем перестал понимать суть претензий к Раньери. Что они ему вообще вменяют, кроме попытки изменить тактическую схему (вот уж странное решение для тренера, у которого команда не играет) и решения оставить Грея в запасе на матч с «Севильей»? Да, и ещe некий «источник» заявляет, что «такие сумасшедшие решения итальянец принимает весь сезон». Ну, детский сад. Предъяви примеры, аноним!

Что ещe мы упустили из виду? Что Раньери зажат и в недостаточной степени общителен? Да он никогда не был великим афористом. В прошлом году что ли был? Эй, «Телеграф», ты когда издашь цитатник Раньери?

Так вот, теперь о выводах. Одно из трeх:

– либо причина увольнения закопана так глубоко, что коллеги просто до неe не добрались (вряд ли);

– либо руководители клуба переоценили одну из внутренних проблем и перестраховались;

– либо смена тренера к данному моменту уже стала самоцелью.

Последние два пункта вполне можно объединить в один, и тогда станет понятно: «Лестер» всe-таки до боли в копчике желает казаться кем-то другим, по формуле Бродского: «Не хочется считать себя рабочим. Охота, в общем, в следующий класс». Это именно то, от чего клуб и команда весь сезон открещивались на словах, но ещe осенью по траурным физиономиям было понятно: не открестились.

Кстати, ничего зазорного. Просто непонятно, почему новый шаг стал ассоциироваться с отставкой Раньери. Из-за опасности вылета и необходимости пинка сзади? Знаете что...

Английский Чемпионшип – это не ФНЛ и даже не Серия B. Это одна из лучших лиг Европы. На полном серьезе, если отбросить всю эту экзистенциальную шелуху на тему «вылет – трагедия», ещe неизвестно, что важнее – место в премьер-лиге или продолжение работы с Раньери.

Не говоря уже о том, что отставка никакого спасения не гарантирует.

Вот и всe.

А про давешние 3:1 лишний раз не распространяйтесь – иначе вновь, несколько веков спустя, нам придется спорить о том, кто на самом деле стоит за произведениями Шекспира.