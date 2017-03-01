Как «Анжи» может стать аналогом «Атлетика» из Бильбао

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» хвалит «Анжи» за новый курс развития и даже пророчит клубу борьбу за Лигу чемпионов.

Зимнее трансферное окно «Анжи» выдалось насыщенным и напряженным. Клуб успел подписать пять новичков в последний день трансферного окна российской Премьер-лиги. В целом, клуб из Дагестана продал 17 футболистов этой зимой, а подписал 21 игрока. Зимнее трансферное окно всегда было более важными из двух трансферных окон для российских клубов. Конечно, основная причина этого феномена состоит в том, что у большинства российских клубов больше времени, чтобы подготовить команду к старту чемпионата, ведь зимний перерыв длится три месяца, что значительно больше летнего перерыва. Поэтому зимой значительно легче наиграть состав и больше возможностей для адаптации новичков, ведь они практически сразу могут ощутить на себе «суровую русскую зиму».

Конечно, после столь кардинального и насыщенного зимного трансферного окна, «Анжи» начнет вторую половину сезона, по сути, совершенно новой командой. Сначала «Анжи» сойдётся в четвертьфинале кубка России с «Уфой», ну а далее продолжит с борьбу за выживание в РФПЛ. Очевидно, столь активный трансферный период клуба вызван продажей «Анжи» в конце декабря. Сулейман Керимов не захотел заниматься футболом, поэтому решил продать клуб бизнесмену Осману Кадиеву.

После продажи «Анжи» стало понятно, что достаточно много игроков покинут клуб. Ведь Керимов работал в тесном сотрудничестве с армянским олигархом Олегом Мкртчаном, который привел в «Анжи» множество «своих» игроков. В прошлом сезоне Мкртчан управлял Кубанью, но после вылета клуба в ФНЛ, некоторые из кубанской команды перебрались в «Анжи», чему конечно же способствовал Мкртчан. Поэтому после смены руководства клуб был вынужден полностью реструктурировать состав команды во время зимнинего перерыва. Основные игроки «Анжи» достаточно быстро нашли себе новые команды: Бернард Бериша («Терек»), Джонатан Менса («Коламбус Крю»), Лоренсо Эбесилио («АПОЭЛ»), Габриэль Обертан («Уиган»), Иван Маевский и Иво Иличевич (оба – «Кайрат»), Янник Боли («Далянь Ифан»), Георгий Тигиев («Спартак») и Александр Беленов («Уфа»).

Конечно, в основном во время зимного трансферного окна «Анжи» ориентировался на свободных агентов (Томас Фибель, Браун Форбс) и аренду игроков (Александр Фильцов), ведь пока финансовые возможности клуба невелики.

Очевидно, такие трансферные действия клуба достаточно рискованны, ведь «Анжи», по сути, будет заканчивать чемпионат совершенно новой командой. Она успела сформироваться лишь в последние дни трансферного окна, а до этого игроки оставались в подвешенном состоянии, ведь до конца не было ясно кто уйдет из команды и кто ее пополнит.

Но главная проблема «Анжи» в том, что клуб испытал резкий спад по качеству футболистов за столь короткий промежуток времени. Ведь Бериша, Беленов, Иличевич и другие игроки успели сформировать достаточно успешную и сыгранную команду в первой половине сезона, чего только стоит разгром «Зенита» в Кубке. Конечно, в настоящее время «Анжи» уверенно держится в середине таблицы, но при малейшем спаде клуб может ввязаться в борьбу за выживание, а после такого хаотичного трансферного окна итог может быть неблагополучным для махачкалинцев. Но если «Анжи» с успехом выполнит задачу по сохранению места в РФПЛ, клуб может ожидать новый идентичный вектор развития.

«Мне очень нравится новый курс «Анжи». Со временем это будет российский аналог «Атлетика» из Бильбао. Таланты в Дагестане есть, но нужно дать шанс. Осман Кадиев этот шанс и дает. Это очень умная политика, которую многие наши клубы не поддерживают. Вместо этого покупают 32-летних отыгранных футболистов», – футбольный агент Сергей Пушкин.

Необычный, но достаточно интересный вектор развития может быть успешен для «Анжи», ведь талантов в Дагестане и в правду достаточно много. Буквально на днях воспитанник кавказского футбола Георгий Тигиев перешел в «Спартак», который вовсю мчится к чемпионству, конечно, это только первая «ласточка», но такой проект может дать хороший результат, ведь ставка на молодежь и своих воспитанников – это всегда хорошо, а в России и подавно. Новый президент «Анжи» Осман Кадиев активно продвигает данный проект.

«Самая главная задача – это стать командой и одной большой семьей. Другая цель, чтобы в «Анжи» выступали россияне. В России много способной и талантливой молодежи, еепросто нужно искать, а для этого требуется работать 24 часа в сутки. Еще одна цель – открытие академий в нашей республике», – заявил Кадиев.

Такой политикой клуб обезопасит себя от финансовых проблем, с которыми в этом сезоне столкнулись многие российские клубы: «Томь», «Кубань» и другие. Конечно, пример «Атлетика» из Бильбао трудно реализуем в наших реалиях, но мы будем надеяться и, возможно, через пару лет «Анжи», как и баски в свое время, будет играть в Лиге Чемпионов, а гимн ЛЧ, стоя на поле, будут слушать – одиннадцать воспитанников клуба!

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