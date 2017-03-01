Жулиано, Панченко и другие самые удачные сделки российских клубов

Трансферное окно закрылось, поэтому блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» в преддверии старта РФПЛ решил вспомнить самые успешные трансферы, которые провернули отечественные клубы вначале чемпионата.

Жулиано

Клуб: «Зенит»

Сумма трансфера: 7 млн. евро

«Зенит» стартовал в чемпионате России не слишком уверенно, ведь два первых матча в РФПЛ сыграл в нулевые ничьи. Команда Луческу выглядела неуверенной и медленной в атакующей фазе в первых двух турах, но после появления в матчах «Зенита» бразильца (начиная с 3 тура) игра команды в атаке преобразилась, а сам Жулиано успел забить 7 мячей в 15 матчах РФПЛ. Бразилец быстро адаптировался в команде и влился в коллектив, став настоящим лидером «Зенита», а ведь в России Жулиано играет недавно, но похоже уже за столь короткое время, он оправдал затраченные деньги клуба на свой трансфер. Не менее выдающиеся игру, бразилец демонстрировал в ЛЕ, где Жулиано стал лидером турнира по системе гол+пас.

Фернандо

Клуб: «Спартак»

Сумма трансфера: 12,5 млн. евро

Бразильский опорный полузащитник перешёл летом из «Сампдории» за 12,5 млн. евро, став таким образом, самым дорогим трансфером российских клубов, прошедшим летом. Фернандо успел сыграть в текущем сезоне в 16 матчах РФПЛ из 17 возможных, поэтому к лидерству «Спартака» в чемпионате России Фернандо «приложил руку». Бразилец стабилизировал опорную зону красно-белых, которая сейчас выглядит более целостно и надёжнее, чем в прошедшем сезоне. В матче против «Томи» Фернандо отличился забитым голом, который помог «Спартаку» одержать непростую победу. Конечно, сумма трансфера достаточно велика, но если «Спартак» выиграет чемпионство, никто уже и не вспомнит о столь внушительных тратах на бразильца.

Жонатас

Клуб: «Рубин»

Сумма трансфера: 7 млн. евро

Жонатас как и «Рубин» провалил старт сезона в РФПЛ, но в последних турах новичок казанцев нашёл свою игру, забив в 14 матчах 8 мячей. Именно результативная игра Жонатаса в последних матчах, помогла «Рубину» улучшить своё положение в таблице чемпионата России и теперь от еврокубковой зоны казанцев отделяют лишь 4 очка. Очевидно, Жонатас «взялся за дело» и начинает доказывать голами, что 7 млн. евро не были потрачены впустую.

Роман Зобнин

Клуб: «Спартак»

Сумма трансфера: 3 млн. евро

«Спартак» подписал Зобнина за достаточно скромную сумму, особенно учитывая молодость и перспективность Романа. Конечно, трансфер Зобнина из «Динамо» стал успешным в игровом и финансовом плане. Роман сыграл во всех матчах красно-белых в первой половине сезона, поэтому к уверенному лидерству «Спартака» в чемпионате России, Зобнин имеет прямое отношение. В текущем сезоне Каррера использовал Зобнина на разных позициях и везде Роман показывал футбол хорошего уровня. В сборной России Зобнин стал основным игроком, ведь при Черчесове он играет достаточно много. В принципе, Зобнин за последние время добился впечатляющего прогресса, а лидерство «Спартака» и вызов в сборную только подтверждают данную мысль.

Кирилл Панченко

Клуб: «Динамо»

Сумма трансфера: аренда

Удивительно, но трансфер Панченко кажется самым успешным трансфером в России, ведь Кирилл за 21 матч в ФНЛ забил 15 голов, а это больше, чем за два года в «ЦСКА». Конечно, трансфер Панченко – очень успешная сделка для «Динамо», ведь москвичи сейчас уверенно лидируют в ФНЛ и имеют отличные шансы на возвращение в РФПЛ, а главная заслуга в этом – экс-игрока »ЦСКА». А вот для «армейцев» переход оказался провальным, особенно на фоне малого выбора форвардов в стане «ЦСКА» и их результативности.

Миха Мевля

Клуб: «Ростов»

Сумма трансфера: 700 тыс. евро

В последний день трансферного окна «Ростов» подписал малоизвестного защитника сборной Словении из бухарестского «Динамо». Мевля сразу же стал основным защитником ростовчан, словенец провёл в РФПЛ 11 матчей, а Ростов по итогом первой половины сезона, имеет одну из лучших оборон чемпионата России. Уже сейчас клубы из Англии готовы заплатить за словенца в два раза больше, очевидно, «Ростов» провернул успешную сделку, Курбан Бердыев открыл очередного качественного защитника.

Александр Беленов

Клуб: «Анжи»

Сумма трансфера: неизвестна

Беленов перешёл прошлым летом из «Кубани» в «Анжи». В Махачкале Беленов сходу стал основным вратарём команды, проведя все 17 игр в первой половине РФПЛ. Александр своими сейвами и уверенной игрой на последнем рубеже помог «Анжи» уверенно финишировать в середине таблицы, ну а три отбитых пенальти в текущем сезоне, подтверждают успешность данной сделки для команды. Зимой Беленов был вынужден покинуть «Анжи» и перебраться в «Уфу», возможно, там ему удастся повторить свой вратарский успех.

Кехинде Фатаи

Клуб: «Уфа»

Сумма трансфера: 1,3 млн. евро

Фатаи перешёл летом в «Уфу» из Пражской «Спарты». Чехи довольно неплохо выступили в прошлом сезоне в еврокубках, успев потрепать нервы и «ЦСКА» в Лиги Чемпионов, и «Краснодару» в ЛЕ. Фатаи был одним из лидеров чешской команды, поэтому его переход в середняк в РФПЛ стал неожиданностью. Кехинде своей работоспособностью и выносливостью органично вписался в состав «Уфы». Фатаи забил 4 гола в 12 матчах РФПЛ, что для середняка чемпионата России довольно хорошая статистика. Гол Кехинде в выездном матче против «Спартака» стал победным, таким образом он помог своему клубу обыграть лидера чемпионата и в очередной раз доказал, что «Уфа» не зря «раскошелилась» на экс-форварда «Спарты».

Роберт Мак

Клуб: «Зенит»

Сумма трансфера: 3 млн. евро

Ещё один успешный трансфер от Мирчи Луческу, летний новичок «Зенита» игрок сборной Словакии – Роберт Мак. Удивительно, но «Зенит» умудрился подписать Мака и Жулиано дешевле, чем стоит один Фернандо из «Спартака», а ведь болельщики привыкли, что «Зенит» тратит заоблачные деньги на не самых качественных легионеров, но с приходом Луческу цена и качество футболиста соответствует его стоимости. Мак успел сыграть в РФПЛ 13 матчей и забить 4 мяча, принеся своими голами в «копилку» «Зенита» 6 очков, неплохой результат для вингера и летнего новичка Луческу.

Беким Балай

Клуб: «Терек»

Сумма трансфера: неизвестна

Балай перешёл в «Терек» из хорватской «Риеки», а сумму трансфера клубы решили не разглашать, но по данным Трансфермаркет ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро. Балай сыграл в РФПЛ за «Терек» 16 матчей и забил в них 8 мячей, сейчас албанец один из лидеров бомбардирской гонки в чемпионате России. Албанский нападающий своими голами помог «Тереку» закрепиться в еврокубковой зоне, очевидно, в данный момент Беким Балай – самый успешный летний трансфер в РФПЛ.

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