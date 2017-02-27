Шоу должно продолжаться!

Рестарту Чемпионата России по футболу – посвящается!

Рестарту Чемпионата России по футболу – посвящается!

Последние деньки доживает опостылевшая, зима и уже очень скоро «рассупонится солнышко», потекут мартовские ручьи и поделом капнет на темечко хмурому Касьяну. Вернуться домой хриплые грачи, и снова побежит сельский художник в сарай за любимым мольбертом.

Губы лоснятся от масляных блинов, и догорают на улицах соломенные чучела, а вместе с ними все наши печали и беды.

Весна! Для футбольного болельщика время особое. В былые годы чемпионат России только начинался, и как прекрасно, что теперь все иначе.

Нет времени на раскачку, канули в прошлое неловкие объяснения неказистых игр месивом полей, втягиванием в сезон, набором формы. Извечный всепрощающий штамп под названием - «весенний футбол» и все, что так плотно ассоциировалось с любимой системой «весна – осень», наконец перестало быть оправданием плохой подготовки.

Любопытный у нас чемпионат, интересный. Хорош он или плох – дело вкуса. Пусть футбольные гурманы и дальше смакуют изысканные испанские, английские, немецкие и любые другие иноземные блюда. У нас своя кухня.

И пусть плита коптит, плохо работает вытяжка, смрадно и кругом запах прогорклого масла, но если обратить внимание, как старается шеф– повар, то, грех не попробовать. И ведь вкусно получается.

Цель любого соревнования – выявления победителя и безнадежного аутсайдера. Совсем скоро, команды Премьер лиги Российского чемпионата этим и займутся.

Правда есть еще один приз, который многие ошибочно считают утешительным, но прямое попадание в Лигу Европы и Кубок страны, достойное поощрение. Заслуженная награда за серьезное отношение к этому турниру, проявленную волю и мужество.

Матчами ¼ кубка России по футболу, будет дан долгожданный рестарт нашего Чемпионата.

Предлагаю сжечь и развеять по ветру клубные пристрастия. Поговорим, с чем и как подходят к интригующей развязке наши любимые клубы.

Складывается твердое ощущение, что главная интрига весенней части чемпионата, заключается не в том, кто станет чемпионом, а станет ли чемпионом Московский «Спартак». Клуб, который так любят миллионы болельщиков.

Хотя, анализ скрупулезно проводимых исследований подтверждают опасения, что еще большее число опрашиваемых любителей футбола относится к этой команде абсолютно безразлично, или весьма негативно.

У меня нет достойного и логичного объяснения природы возникновения этой неприязни, как и нет его у носителей, и тем более ее распространителей. Сколько не спрашивал, не говорят.

Победы «Спартака» встречают сдержанным скепсисом, поражения – плохо скрываемой радостью. Ну и, правда разве не подарок? Унижение от Греков и Армейцев из Приуральского федерального округа. Царский! А тут, вдруг пусть и промежуточное, но, лидерство.

С нетерпением ждали зимнего перерыва. Надо было присесть, перевести дух, все обдумать, переосмыслить.

Известно, что если друг познается в беде, то настоящий футбольный тренер умением готовить команду к важному турниру на предсезонных или любых иных сборах. Вновь прослеживается аналогия с кулинарным искусством. Опасно пересолить или пережарить. Шефу, важно понимать, как и когда, а главное, какое блюдо нужно подавать с первых же матчей? Начать с аперитива, или сразу с горячих закусок? И останется ли, что ни будь на кухне под занавес банкета, на десерт? Любопытно, что там стряпает итальянец? Какими секретными рецептами он располагает и к чему нам готовиться? Неужели опять макароны?

По «Спартаку» вопросов не много, и все они очень простые.

Закончится ли с приходом весны дьявольское везение? Забрал ли наконец из кладовки на базе в Тарасовке Дмитрий Анатольевич свой нехитрый скарб? Продолжит ли Глушаков работать в бюро ритуальных услуг? Зачем «Спартаку» «пожилые» Самедов и Луис Адриано? И, пробьет, наконец «Спартак» хоть один одиннадцатиметровый удар?

Каждая игра « Спартака» на предсезонных сборах рассматривалась дотошными специалистами сквозь огромную лупу. Доступ к тренировочному процессу предусмотрительно и максимально ограничен, поэтому приходиться довольствоваться тем, что видишь через экран монитора.

«Вяло, скучно, медленно, тоскливо. Обороны, нет, полузащиты тоже, передачи поперечные, глаза не горят».

Стандартный, набор дежурного аналитика. Все, что уже неоднократно приходилось слышать, звучит с новой силой.

Тональность выступлений не меняется, как собственно и сами ораторы. Публика с нетерпением ждет провала Московского клуба в весенней части турнира. Дело, конечно хозяйское, и сугубо личное. Говорят, что даже у таких пожеланий, есть свои, особые, правда не всем понятные прелести.

Не скрою, если бы мне довелось рассказать об играх «Спартака» на сборах, думаю, сказал бы то же самое. Только, стоит ли делать далеко идущие выводы, основываясь исключительно на товарищеских играх? Да, но исключительно тренерскому штабу. Только им одним известно, что они хотели увидеть и о чем просили игроков в каждом отдельно взятом матче.

Есть ли твердая уверенность, что Каррера, который тщательно скрывает тренировочные занятия, вдруг решит всем продемонстрировать свои задумки в прямом эфире общедоступного канала? Вот, спрашивается, чего ради? Насколько необходимо было во вчерашней игре с норвежцами щеголять показной легкостью, вихрем скоростных действий, заряженности на бескомпромиссную борьбу?

Говорят, что товарищеские игры, должны быть направлены на просмотр реализации задуманного в тренировочной работе, апробировано и закреплено. Возможно, но разве нет ощущения, что даже на таких, практически холостых оборотах команда у бегающего в поте лица соперника выигрывает, не прикладывая к этому (как кажется) особых усилий. Нужны стыки, подкаты, травмы и повреждения? Убедительная и весьма серьезная работа на тренировочных сборах, достойные приобретения вселяют в верных болельщиков очередной и такой уже заезженный, но сдержанный оптимизм.

Купили тех, кого хотели и успели. Все было сделано во время, не дорого, точечно и по позициям. Тут тебе молодые и талантливые, опытные и мастеровитые.

Трансферы этого межсезонья, чуть ли не впервые не вызывают неподдельного изумления, а скорей наоборот, особенно, если говорить о соотношении цены и качества.

Но Романцев снова пишет:

«Я в любом случае болею за «Спартак». Независимо от тренера. Но смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.



Мой «Спартак» мог забить четыре, а ещё 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат».

Вот-вот, именно, Олег Иванович, результат! Но где скажите мне на милость в действиях сегодняшнего «Спартака» наш прославленный метр усмотрел игру на удержание и итальянское катеначчо? В комментариях всех без исключения Спартаковских ветеранов, нет, нет, да и проскользнёт невынужденной фальшью нотка привычного недовольства и скепсиса.

Интенсивность, физическая готовность и безупречная тактическая выучка, игровая дисциплина. Именно это на протяжении всего своего пребывания в России говорил Итальянец, и команда это демонстрировала в большинстве игр чемпионата. Массимо Каррера привез в своей голове, понимание современного футбола, как единственно возможный путь к завоеванию победы. Если же вдруг выясниться, что господин Каррера, не знает, как «вкусно» приготовить игроков для решения таких высоких задач, тогда это были только слова. Но, даже сейчас назвать этот сезон вновь потерянным, пока не получается.

Санкт-Петербургский «Зенит» отстает от лидера всего на пять очков. Даже смешно говорить про отставание. Победа в первом же туре, при условии, если «Спартак», что вполне может случиться, проиграет в Краснадаре, то все начнется сначала.

В современном спорте вообще и футболе в частности без наличия стабильного финансирования, при разумном руководстве и любви к футболу, существовать невозможно. Мне странно слышать упреки, в адрес ФК «Зенит», что его патронаж «Газпромом», занятие чуть ли не антинародное и преступное. Мол, наши же деньги и главное, куда? В футбол? На Кокорина? Да вы, что?

Вполне себе нормальная, естественная современная реакция. Но это пока случаются неудачи.

Не думаю, что болельщики, которым со спонсорами своих коллективов повезло чуть меньше, отказались бы от таких вот покровителей.

Плохо другое. Что при таком стабильном, а в наше время щедром спонсировании, клуб не развивается. Ведь победа во внутреннем чемпионате – это цель руководства, но уже давно не столь значимое достижение. Это просто единственная возможность попасть в Лигу Чемпионов, добиться там бОльших результатов, и, как следствие заработать приличные средства, чтобы в угоду финансовому fair play, пустить добытые деньги в покупку добротных футболистов.

Но, что приходиться наблюдать? Уходят игроки, которым не суждено было в Европе добиться заметных успехов. Деньги за переход Халка и Витселя, успешной игре на групповом турнире Лиги Чемпионов заработаны не малые. Но, господа!

Кокорин, Дзюба, Юсупов, Рязанцев, Лунев, Иванович, Файззулин, Молло, Жирков, Кержаков (раньше), Новосельцев и.т. д., при всем уважении к этим футболистам это все же не совсем те игроки, которые ассоциируются с возможными серьезными успехами в Лиге чемпионов.

Если я ошибаюсь в отношении этих парней, прошу меня простить, но тогда у меня вопросы к тренеру, господину Луческу и руководству клуба.

И большинство этих вопросов напрямую связаны с первой официальной игрой в этом сезоне с Бельгийским «Андерлехтом». А пропущенный мяч на последних минутах в ответной встрече, когда уже кажется, что случилось невозможное, воспринимается, как высшая несправедливость.

Но, случилось, как случилось, и мне искренне жаль.

А еще, приходиться сделать больно болельщикам «Зенита» и напомнить, кому и с каким счетом команда проиграла и вылетела из розыгрыша Кубка России.

Наблюдая за развитием клуба, с огромными возможностями, прекрасным стадионом, великолепной школой, и огромной армией болельщиков, оптимизма не ощущаю.

Последнее время, складывается такое ощущение, что господин Миллер, одобряющий усиление лимита, что-то такое знал, иначе, почему клуб так яростно скупает некогда все самое перспективное в Российском футболе? В итоге, есть ощущение безрассудного и без системного, подхода к селекции и формированию команды. Что теперь? Опять борьба за чемпионский титул с той же самой целью?

Вроде ничего постыдного и крамольного. Но, тревожным звоночком прозвенело известие о собрании команды руководством клуба после поражения в Бельгии. А сегодня это не только поражение, это вылет Европейского кубка.

А уже 4 марта «Зенит» летит в гости к Армейцам Москвы.

И что будет, если на минуту предположить, что команда Мирча Луческу не справиться с загадочным ЦСКА?

Уволят с немалыми отступными? А кого назначат? Найти-то можно, а вот как потом спрашивать за результат и что рассказать болельщикам? Выход один и вполне реальный. Становиться чемпионом. Спокойно и заслуженно, по игре и увесистому очковому превосходству. Вот тогда, все и забудется и перемелется.

Начиная примерно с 2010 года, ЦСКА и «Зенит» считаются объективно самыми сильными клубами России. И по праву. И если «Зенит» удалось посмотреть, пусть и не в самом лазурном свете, то в каком состоянии пребывает армейский клуб, приходится только догадываться. В межсезонье команда практически не пропускает, но и соревнуется с командами не столь сильными, чтобы объективно судить о готовности армейцев.

Но мы договаривались, не судить о степени готовности по товарищеским играм. Армейцы уже достаточно давно вынуждены существовать в режиме тотальной экономии. Рассказы, про затраты на строительство стадиона, это только рассказы. Ситуация сложная, но я всегда снимал шляпу перед удивительным умением руководства и тренерского штаба строить работу в таких условиях и с таким материалом, что бы вновь и вновь завоевывать кубки и титулы.

Сегодня у ЦСКА снова молодой, новый тренер. Гончаренко всем и многое уже доказал. Но этот момент в его жизни, особенный. Это вам не Кубань и не Урал и даже не БАТЭ – это нечто иное. А по уровню ответственности и возможного давления – суровое испытание.

Болельщику перекрасить на баннерах портрет Слуцкого и его фамилию на изображение Гончаренко, дело не хитрое.

Упреки в адрес Слуцкого мы прекрасно помним. Трусливая тактика и невзрачная игра. Сейчас на сборах Виктор Гончаренко наигрывает модель с тремя центральными защитниками. В оборонительный, временами безупречно отлаженный тандем Игнашевича и Березуцкого, внедряется молодой Васин. Активные фланги в лице Щенникова и Фернандеса для такой модели, уже имеются. Очень нравятся молодые Жамалетдинов и еще больше Головин, вроде проснулся Ионов, подходит Чалов. Вырисовывается некий приятный баланс между армейскими ветеранами, опытными бойцами и молодыми, талантливыми новобранцами. Вот все бы ничего, особенно если учесть, что если в этом году армейцы не станут чемпионами, при позитивном поступательном движении, трагедией для болельщиков и руководства это точно не станет.

Тем более что опять нет твердой уверенности в качестве очередных армейских приобретений, особенно после последнего ляпа с Ласина Траоре. Все работает по привычному, остаточному принципу. Мы это уже проходили. А вот теперь снова Витиньо и Оланаре (осталось дождаться Вагнера Лава).

В связи с этим, наблюдая за развитием и окончанием истории с Кириллом Панченко, вынужден заявить. У ЦСКА опять вырисовываются проблемы в передней линии.

Но, позвольте, в этом сезоне Панченко провел в ФНЛ 21 матч и забил 15 голов! Это ли не чудо, и не достаточная причина, чтобы не потерять такого нападающего, да еще с так всеми любимым Российским паспортом?

Но, так, или иначе, понаблюдать за игрой Армейцев под руководством симпатичного Гончаренко будет весьма любопытно.

Скоро возобновиться Российский чемпионат России по футболу. Ох, что-то да будет.

И главное, что есть еще незаслуженно не упомянутый в этом бесконечном тексте великолепный Краснодар, который в отличном стиле «закрыл» Турок. Команда великолепна укомплектована , собрана, мотивирована. Победы окрыляют. Тренерская рука на пульсе, хозяин, доволен. Почему бы Шалимову не вмешается, если ни в борьбу за золото, то за призовые места – точно. Да и нервы потерпит. Причем сразу, в первом же матче в матче с лидером. И еще, а что мы знаем про сегодняшний «Терек»? А как там поживает уважаемый Гаджи Гаджиев и его «Амкар»?

Концовка обещает быть и будет очень любопытной.

Хотелось бы поздравить болельщиков с возобновлением сезона и пожелать всем клубам удачи и победы в честной и справедливой борьбе. Шоу продолжается! И пусть победит сильнейший!