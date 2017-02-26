История углового удара.

Одним из опасных моментов в футболе является угловой удар. Сегодня я предлагаю узнать немного побольше о данном стандарте.

Итак, угловой удар в правила игры был введён в 1867 году клубом «Шеффилд Юнайтед». Свод правил игры этой команды является основой нынешних правил. 17 февраля 1872 года FA (футбольная ассоциация Англии) утвердила угловой.

Немного о самом угловом:

После ухода мяча от обороняющейся команды за пределы поля за воротами боковой арбитр флажком показывает это главному судье. Он поднимает флаг вверх, а потом указывает на разметку в углу поля. Угловой удар совершается подачей из места, окружённого дугой. Радиус дуги – 0,9144 метра. Игроки обороняющейся команды не могут подходит к сектору, ограниченному дугой, ближе 9,15 метров.

В истории углового удара отмечен один случай. Гол с углового стали засчитывать с 15 июня 1924 года. 21 августа 1924 года был впервые забит такой мяч. Сделал это Билли Алстон. Интересно, что в Латинской Америке такой случай называется «Олимпийским голом». 2 октября того же 1924 года олимпийский чемпион Уругвай прибыл на матч с Аргентиной в Буэнос-Айрес. Сезарио Онсари, игрок Аргентины, закрутил мяч в ворота с углового. Никто из болельщиков не ожидал, что гол будет засчитан. После судья сообщил о нововведении в правила игры. В той игре Аргентина одержала победу 2-1.

И под самый конец предлагаю вам 3 факта об угловых:

1. Первый и последний раз мяч с углового на Чемпионате мира был забит 3 июня 1962 года в Чили колумбийцем Маркосом Коллом. К сожалению, потерпевшей командой была сборная СССР, завершившая ту игру со счётом 4-4.

2. Марк Пуллинг в марте 2004 года, выступая за «Уорфинг» в восьмой лиге Англии сделал хет-трик с угловых ударов. Лига, кстати, называется «Иштман лига».

3. Сербский футболист Деян Петкович – обладатель мирового рекорда. Он забил 8 «Олимпийских голов». В 2009 году 8 ноября, выступая в Бразилии, он забил восьмой такой гол в ворота «Атлетико Минейро».

Надеюсь, было интересно, и вы расширили свои знания о нашей любимой игре. Спасибо за внимание!