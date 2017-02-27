Бэйл, Руни и другие быстрейшие футболисты современности

Где Мората?
ФИФА одобрила результаты исследования, проведенного клубом «Пачука», мексиканцы выявили десятку игроков с самой высокой скоростью рывка. Все дело в том, что в составе мексиканцев выступает полузащитник Юрген Дамм, который с мячом способен разогнаться до 35,23 км/час. «Пачука» провела исследование, рассчитывая, что Дамм окажется быстрейшим футболистом в мире. Но исследование не подтвердило надежды мексиканцев, ведь самым скоростным игроком планеты оказался вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл.
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Развивает скорость: 31,2 км/час
9. Лионель Месси
Клуб: «Барселона»
Развивает скорость: 32,5 км/час
8. Тео Уолкотт
Клуб: «Арсенал»
Развивает скорость: 32,7 км/час
7. Криштиану Роналду
Клуб: «Реал Мадрид»
Развивает скорость: 33,6 км/час
6. Аарон Леннон
Клуб: «Эвертон»
Развивает скорость: 33,8 км/час
5. Пьер-Эмерик Обамеянг
Клуб: «Боруссия Дортмунд»
Развивает скорость: 34,6 км/час
4. Антонио Валенсия
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Развивает скорость: 35,1 км/час
3. Юрген Дамм
Клуб: «Пачука»
2. Орландо Беррио
Клуб: «Фламенго»
1. Гарет Бэйл
Клуб: «Реал Мадрид»
Развивает скорость: 36,9 км/час
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