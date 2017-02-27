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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Бэйл, Руни и другие быстрейшие футболисты современности

    27 февраля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет десять самых быстрых футболистов современности. Там много суперзвезд, но есть и два парня, о которых вы не слышали.

    ФИФА одобрила результаты исследования, проведенного клубом «Пачука», мексиканцы выявили десятку игроков с самой высокой скоростью рывка. Все дело в том, что в составе мексиканцев выступает полузащитник Юрген Дамм, который с мячом способен разогнаться до 35,23 км/час. «Пачука» провела исследование, рассчитывая, что Дамм окажется быстрейшим футболистом в мире. Но исследование не подтвердило надежды мексиканцев, ведь самым скоростным игроком планеты оказался вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл.

    Картинки по запросу 10. Уэйн Руни, «Манчестер Юнайтед»
    10. Уэйн Руни

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Развивает скорость: 31,2 км/час

    Картинки по запросу месси

    9. Лионель Месси

    Клуб: «Барселона»

    Развивает скорость: 32,5 км/час

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    8. Тео Уолкотт

    Клуб: «Арсенал»

    Развивает скорость: 32,7 км/час

    Картинки по запросу Криштиану Роналду (Реал).

    7. Криштиану Роналду

    Клуб: «Реал Мадрид»

    Развивает скорость: 33,6 км/час

    Картинки по запросу Аарон Леннон (Эвертон).

    6. Аарон Леннон

    Клуб: «Эвертон»

    Развивает скорость: 33,8 км/час

    Картинки по запросу Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд)

    5. Пьер-Эмерик Обамеянг

    Клуб: «Боруссия Дортмунд»

    Развивает скорость: 34,6 км/час

    Картинки по запросу Антонио Валенсия (Манчестер Юнайтед).

    4. Антонио Валенсия

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»

    Развивает скорость: 35,1 км/час

    Картинки по запросу Тигрес» Юрген Дамм

    3. Юрген Дамм

    Клуб: «Пачука»

    Развивает скорость: 35,23 км/час

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    2. Орландо Беррио

    Клуб: «Фламенго»

    Развивает скорость: 36 км/час

    Картинки по запросу бэйл реал

    1. Гарет Бэйл

    Клуб: «Реал Мадрид»

    Развивает скорость: 36,9 км/час

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    Рейтинг: 4 Голосов: 30
    Комментарии13
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 2 марта 2017, 00:27

      Где Мората?

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 марта 2017, 21:08

      мертезакер где?!?!??!

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond > D'achkov 2 марта 2017, 13:12

      Ну, футболистов с такой скоростью как у Мерта, просто нереально зафиксировать)))

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 27 февраля 2017, 21:49

      где Перишич

      -1
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      Рейтинг: +29

      Ман. Юн. ВЕлик 27 февраля 2017, 20:29

      Валенсия намного быстрее ,чем по информации предоставленной автором !

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > Ман. Юн. ВЕлик 27 февраля 2017, 23:03

      ФИФА одобрила результаты исследования, проведенного клубом «Пачука», мексиканцы выявили десятку игроков с самой высокой скоростью рывка.

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 27 февраля 2017, 19:45

      А Роббен?

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      Рейтинг: +82

      Academ 27 февраля 2017, 19:32

      Роббен уже не в топе? Он вроде бы 37 развил на ЧМ 2014 и вроде как официальный рекорд был по скорости...

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Academ 27 февраля 2017, 23:02

      Ну, немного в скорости сдал Роббен, всё-таки 2,5 года прошло)

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      Рейтинг: +82

      Academ > marslond 28 февраля 2017, 07:38

      Не думаю, что Месси и Руни сейчас показывают такие скорости)

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      Рейтинг: +264

      McDuff 27 февраля 2017, 19:20

      уверен, есть более быстрые футболисты в малоизвестных лигах планеты

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > McDuff 27 февраля 2017, 20:46

      Действительно, есть один парень. Зовут его Болт Усэйн, пробежавший в 2009 году стометровку за 9,58 сек. Правда в футбол он не играет. Скорость Бэйла на футбольном поле (36,9 км/час = 9,76 сек/100 м) совсем немного не дотягивает до этого рекорда, установленного на беговой дорожке.

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      Рейтинг: +82

      RScat > Виталий1 27 февраля 2017, 23:31

      Осталось научить его мяч пинать и новый топ форвард реала готов)

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