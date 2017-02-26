В этой записи я расскажу о 10 лучших бомбардиров в истории футбола .

Топ-10 лучших бомбардиров в истории футбола.



Лионель Месси и Криштиану Роналду уже наверняка войдут в число величайших бомбардиров XXI века. Но и до них в истории футбола хватало игроков, по сравнению с достижениями которых лучшие бомбардиры современности просто меркнут. Редакция сайта «ЗвездаРу» составила рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола начиная с 1900 года. Сразу отметим, что при посчете голов учитывались товарищеские матчи и игры за молодежные команды, но от этого рейтинг становится еще более интересным.

10. Гуннар Нордаль (Швеция) – 661 гол.



Гуннар Нордаль стал звездой европейского футбола в конце сороковых годов XX-го века. Начав карьеру в шведском Хёрнефорсе, он быстро прогрессировал и стал главным бомбардиром шведского футбола. После победы сборной Швеции в футбольном турнире Олимпиады 1948 года, Нордаль перебрался в «Милан» вместе с двумя другими шведскими игроками: Гуннором Греном и Нильсом Лидхольмом. Так образовалось легендарное трио Гре-Но-Ли, которое в 38 матчах своего первого сезона в «Милане» забило 118 голов. В бытность игроком «россо-нери» легендарный швед пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии в период с 1950 по 1955 годы. Кроме «Милана», Нордаль недолго поиграл в «Роме», после чего отправился доигрывать на родину.



9. Роберто Динамит (Бразилия) – 670 голов.



Легенда бразильского футбола Роберто Динамит получил свое прозвище на старте от одного журналиста, который был настолько впечатлен его игрой, что назвал его «Мальчик-динамит». Большинство своих голов он забил на внутренней арене, а пик Динамита пришелся на 70-80-е, когда он выступал в составе «Васко да Гама». В 1979 году Динамит перешел в «Барселону», но там он не смог проявить себя и вернулся в свой прежний клуб. Свою карьеру нападающий завершил в 1993 году, но до сих пор он остается лучшим бомбардиром в истории чемпионата Бразилии.



8. Имре Шлоссер (Венгрия) — 679 голов.



Еще задолго до появления поколения «волшебных мадьяров» в составе сборной Венгрии выступал Имре Шлоссер, который наводил ужас на всех голкиперов Европы. Свою карьеру легендарный нападающий начал в далеком 1905 году и провел в большом футболе 23 года. С 1911 года венгерский форвард четыре раза подряд признавался лучшим бомбардиром европейских лиг, а в чемпионате Венгрии он до сих пор удерживает рекорд результативности. Международная федерация футбольной истории и статистики пвключила его в список величайших футболистов XX-го века, в котором Шлоссер занимает 42 место между Джачинто Факкетти и Алессандро Маццолой.



7. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 729 голов.



Имя Ференца Пушкаша до сих пор остается синонимом бомбардира. Главная звезда «золотого поколения» сборной Венгрии был, пожалуй, лучшим европейским игроком конца 50-х. Выступая за венгерский «Гонвед» он получил мировую известность, забивая практически в каждом матче с любым соперником. В 1956 году Пушкаш бежал в Испанию, когда в Венгрии началось восстание, после чего легендарный нападающий стал выступать за мадридский «Реал». Там он образовал связку с Альфредо ди Стефано, которая до сих пор считается одной из лучших в мире. Пушкаш считается одним из лучших игроков в истории футбола, его именем ФИФА назвала приз за лучший гол года.

6. Зико (Бразилия) – 857 голов.

Бразильский футболист Зико был одной из самых ярких звезд мирового футбола второй половины XX-го века. Он обладал феноменальным дриблингом и прославился как мастер стандартных положений. Он является лучшим бомбардиром в истории «Фламенго», за который начал играть в 1971 году. В 80-х за него боролись «Ювентус» и «Барселона», но Зико перешел в скромный «Удинезе» и стал лучшим его бомбардиром. После завершения карьеры бразилец ушел в пляжный футбол, в котором радовал болельщиков до 1996 года. Зико включен во все возможные списки лучших футболистов XX века и считается одним из лучших дриблеров в истории футбола.

5. Эйсебио (Португалия) – 886 голов.



Легенда сборной Португалии Эйсебио в свое время воспринимался европейскими болельщиками как настоящий феномен. Он мог пробежать стометровку за 10,8 секунд, а это быстрее, чем Криштиану Роналду (11,1 секунда). При этом он обладал сильным и точным ударом, что позволяло ему регулярно забивать прямыми ударами со штрафных. Всю свою европейскую часть карьеры португалец провел в «Бенфике», с которой он выиграл Кубок Чемпионов и трижды выходил в финал этого турнира. Дважды Эйсебио получал «Золотую бутсу», а 1965 – он выиграл «Золотой мяч», при этом он является восьмикратным номинантом этой премии.

4.Ромарио (Бразилия) – 1045 голов.



Легендарный футболист Ромарио по сравнению с другими участниками Топа ближе всего находится к современному футболу. Пик его карьеры пришелся на конец 80-х и начало 90-х, когда Ромарио выступал за «Васко да Гама», «ПСВ» и «Барселону». В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 1994 году, а в 1989 и 1997 годах он выигрывал Кубок Америки. Всю карьеру Ромарио сопровождали скандалы из-за непростого характера футолиста. Однажды он даже опубликовал свои карикатуры на тренеров сборной Бразилии, которые не взяли его на ЧМ-1998. В 2008 году Ромарио, возраст которого к тому моменту бы уже за 40, официально завершил карьеру, хотя через год он провел несколько матчей в составе за клуб «Америка» из Рио-де-Жанейро.



3. Герд Мюллер (Германия) – 1218 голов.





Лучшим немецким бомбардиром всех времен является легендарный футболист Герд Мюллер. Для перечисления всех титулов и трофеев этого великого нападающего нужна отдельная статья, поэтому достаточно только сказать что он победитель чемпионатов Европы и мира, а также обладатель «Золотого мяча» и «Золотой Бутсы». Также Герд Мюллер до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории «Баварии», в которой он провел лучшие годы в своей карьере. Долгое время он оставался и в сборной лучшим по этому показателю, но на ЧМ-2014 его обошел Мирослав Клозе.



2. Пеле (Бразилия) – 1289 голов.

Наверное, каждый любитель футбола на планете знает, что лучшим игроком XX века был бразильский футболист Пеле. Это единственный в истории игрок, который выиграл три Чемпионата мира по футболу и лучший спортсмен прошлого века по версии МОК. Имя Пеле, футболиста поистине уникального, стало известно всему миру после ЧМ-1958, во время которого бразилец поразил всех своим феноменальным мастерством. На его счету 92 (!) хет-трика за карьеру, а в 30 матчах он забивал по четыре гола. Если бы в этом рейтинге учитывались голы только в официальных матча, то Пеле несомненно стал бы первым, причем с солидным отрывом от всех остальных.



1. Артур Фриденрайх (Бразилия) – 1329 голов.



Задолго до рождения Пеле главной звездой бразильского футбола был Артур Фриденрайх. Он начал карьеру в 1909 году и провел в футболе 24 года. Сейчас, к сожалению, об игре Фриденрайха можно судить только с записей очевидцев, но большинство источников утверждает, что играл он феноменально. Начинал карьеру великий бразилец на позиции крайнего нападающего, но после переквалифицировался в центрфорварда. Обладая отменным дриблингом, Артур Фриденрайх был командным игроком и с удовольствием играл в пас, умело участвуя в комбинациях. Сейчас его именем назван приз лучшему бомбардиру бразильских турниров.



