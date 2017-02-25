Зажравшийся «Лестер»

Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера». Поршнев Тимофей описывает ситуацию в клубе.

Уход итальянского специалиста удивил всю футбольную общественность. Никто и не мог подумать, что тренер, подаривший сказку такой команде, как «Лестер Сити», будет уволен в самый разгар чемпионата и еврокубков. Теперь интересно понаблюдать за игрой «лис» в оставшейся части сезона. Думаю, «Лестер» уже ожидает Чемпионшип. А что касается Лиги Чемпионов, то она оканчивается для «Лестера» на стадии 1/8 финала, если только команда не прибавит в игре. Я уже не жду чего-то от англичан в этом сезоне, да и вообще в 2017 году.

Главным инициатором ухода Раньери стала сама команда по информации, появившейся сегодня 25 февраля. Сразу появляются вопросы и претензии к игрокам. Кто сплотил вас в ту команду, сумевшую выиграть чемпионскую гонку у грандов английского футбола: «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Варди и Шмехель оказались главными, кто был против главного тренера. Если честно я даже не знал о существовании этих футболистов. Неужели во всех пропущенных мячах и голевой засухе, превышающей 700 минут, виноват Раньери? Кажется, парни возомнили себя Месси и Нойером. Кому-то пора спускаться на землю.

Стоит упомянуть и руководство «Лестера». Последние успехи: чемпионство и достойное выступление в ЛЧ – вскружили голову верхушке клуба. Они наверное позабыли о том, где находилась их команда в предыдущие годы. Уверен, скоро вспомнят.

Рановато руководство и команда стали считать, что «Лестер» может считаться клубом с заветной приставкой топ-. Вспомнить те же «Боруссию» из Дортмунда и «Атлетико» из Мадрида. На формирование нынешних «шмелей» и «матрасников» уходило больше 2 лет. «Атлетико» становился чемпионом, выходил в 2 финала ЛЧ, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а «Боруссия» выигрывала дважды чемпионство и выходила в финал ЛЧ. При этом команды в течение всего этого времени стабильно играли во всех турнирах. «Лестер», мягко говоря, не очень похож на эти два примера.

И под конец хочу просто сказать, что каждый человек, увлекающийся футболом, поддержит Раньери. Даже Жозе Моуриньо уже подбодрил итальянца. Я тоже желаю Клаудио Раньери успехов в будущем и не унывать! А своим читателям желаю здоровья и успеха!