Гент-007. Как «Краснодар» и «Ростов» могут выиграть Лигу Европы

В пятницу российские клубы узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы. Блог «Бескрайний нападающий» откликается на результаты жеребьевки и усматривает в них скрытый шанс для «Краснодара» и «Ростова».

Интереснейшая жеребьевка Лиги Европы! И даже не из-за пары бельгийских клубов, противостояние которых еще не началось, а первый тайм уже сыгран в юмористическом сегменте твиттера. Нет, не из-за них.

И не из-за того, что Бердыеву достался Моуриньо, а «Ростову» – «Манчестер». Это будет известное всем зрелище под вывеской «Волны гасят ветер», и нетрудно догадаться, что основная борьба развернется не между командами, а между колоссальным фартом и колоссальным невезением. Это, кстати, нисколько не умалит благородства игры. Нас ждут горячие футбольные дебаты без намёка на адреналиновое голодание, и не знаю насчёт вас, а я почти наяву вижу картинку, как Александр Бухаров по прозвищу «Дринкуотер» левой щиколоткой заталкивает мяч в ворота.

Но и здесь нету главного смысла давешней жеребьёвки.

Пара «Краснодар» – «Сельта» вообще не несёт в себе ни капли литературы – этот матч будет чисто про футбол, а нейтральные европейские болельщики, скорее всего, посмотрят его результат в интернете.

На данный момент можно сказать, что «Краснодару» достался не лучший соперник: во-первых, «Сельта» – последняя испанская команда, оставшаяся в турнире, который испанцы считают своим; во-вторых, «Краснодар» любит играть высоко, а «Сельта» блестяще контратакует.

«Фенербахче» не поставил перед Шалимовым и половины тех задач, которые придется решать в следующем раунде. И просто для проформы добавим, что совсем недавно «Сельта» насадила на вертел аж целый мадридский «Реал». В атаке у них присутствует, например, такой персонаж, как Гвидетти – не смотрите, что бог сотворил его по образцу вертикально стоящей цистерны, в реальности этот парень – как А. Борисов в журналистике – пробивной, веский, сваренный вкрутую.

Но это уже совсем глубинные частности, которые мы оставим мастерам анатомии во главе с В. Г. Карпиным, а главный интерес вчерашней жеребьевки и не в этом тоже.

Главным, что нажеребили эти ребята, мне представляется скрытая перспектива на четвертьфинал. Взгляните ещё раз на получившиеся пары: они неравномерны. А потому, если «Краснодар» и «Ростов» всё-таки удосужатся пройти своих мощных соперников, это будет означать, что к четвертьфиналу Лига Европы потеряла 2/3 фаворитов. «МЮ» и «Сельта» вылетят от нас, немцы, оказавшиеся в одной паре, постараются выбить друг друга, то же самое сделают «Рома» и «Лион». И вот тогда...

И вот тогда Шалимов и Бердыев неожиданно могут обнаружить перед собой надпись «Финал», с которой всего-то надо стереть защитный слой в лице соперника из Дании, Бельгии или Греции.

Быть может, им даже попадётся любимая команда Джеймса Бонда, название которой безвкусным каламбуром вынесено в заголовок.

Фото: Getty Images for UEFA