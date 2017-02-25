Экстрасенсы ведут расследование

Тоттенхэм снова «сел в лужу» на Уэмбли,и при обвинении стадиона во всех бедах,Шпоры забывают самое главное.Что же?Ответ в эксклюзивном материале!

Процедура насмешек и восхищения «Тоттенхэмом» -это как Клаудио Раньери.Тренер года в январе и тренер безработный в феврале.Неимоверный взлет и сокрушительное падение.Устали слышать ту самую цитату из фильма с Коллином Фареллом?Да бросьте,вы сами ее произносите когда «Шпоры» чудят.И в матче с «Нюкаслом», и с «Монако» в ЛЧ,вот теперь с «Гентом».Наверное,от этого не избавиться еще целое,а может и несколько десятилетий. В ранг «топ» войти не так-то и просто. Да,все мы признаем прогресс команды, уважаем её молодой состав с парочкой воспитанников,в какой-то степени восхищаемся их владельцем Даниелем Леви способным сделать выгоду из всего.И денег на трансферы выделяет и продать удачно может,а тут еще со стадионом помогает. Борьба в переезде на «Олимпийский» проиграна «Вест Хэму», сэкономить не получилось, будем строить.



Для европейсих баталий выбран «уэмбли»,а в сезоне 2016-2017 и того будет домашним стадионом, в аренду. Постепенный переезд в новый дом уж какой-то чудоковатый получается. Ширина поля не такая как дома на «Уайт Харт Лейн»,да и неведомые силы очки не дают.Но при этом рекорд посещаемости в Лиге Европы побит именно «Тоттенхэмом» на ненавистном стадионе. Дело доходит до абсурда! Руководство «Тоттенхэма» сомневается в целесообразности проведения домашних матчей на «Уэмбли» в следующем сезоне. По информации журналиста Иэна Абрамса, руководители «Тоттенхэма» из-за неудачной игры команды на этом стадионе всерьез задумываются о других возможных вариантах проведения домашних встреч. Мир «Тоттенхэма» поделился на две категории, верующие в проклятье и атеисты кто это не признает. А в чем беда «Шпор» на стадионе «Уэмбли»?Невезение?А удаление Алли можно назвать невезением? Эксперимента ради можно играть на «Уэмбли» с «Кристалл Пэлас», «Мидолсбро» , «Фулхэмом» где,скорее всего Шпоры возьмет 3 очка, и все забудут про злой рок английского стадиона. Ведь проблема не в нем!Размеры поля не помешали «Монако» без проблем одолеть англичан,а ведь стадион «монегасков» по размерам такой же как и у «шпор».

Безусловно матчи «Тоттенхэма» на Уэмбли не блещут победами, проигранные финалы да и все важные матчи-вот именно в этом проблема «Тоттенхэма»!Решал ли матч с «ЦСКА» что-то важное для «шпор»?Играть в ЛЕ,не столь престижном турнире по мнению английской общественности и при этом бороться в чемпионате.А те игры, где нет шанса на пересдачу, где ошибки допускать нельзя– все проиграны.Самый родной ,самый любимый стадион не принес везения в матче с «Вест Бромом»,матч завершился 1:1,а «Лестер» рванул к чемпионству на финишную прямую. В добавок последний матч против «Ньюкасла»,проигранный 1:5, пропустив на второе место «Арсенал».Ну и к месту домашнее поражение от «Боруссии» в Лиге Европы.

И не нужно устраивать инквизицию «Уэмбли», достаточно разобраться со своими заморочками. Ведь матчи с топами «Тоттенхэм» чаще проигрывает, чем выигрывает. Переезд ничего не решит, построив новый дом в 2018 году,и проиграв там важные матчи– от туда уже не уедешь.