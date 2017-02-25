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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    25 февраля 2017
    «Бомбардир» продолжает сравнивать цены игроков главной российской лиги и стоимость футболистов топовых лиг. Попробуйте угадать, порвали ли наши итальянцев хотя бы в этом вопросе.

    Фото: reuters.com

    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Рейтинг: 2.6 Голосов: 8
    Комментарии32
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 6 мая 2018, 00:46

      Как-то грустненько получилось....

      -2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 9 октября 2017, 11:20

      8

      -1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 17:33

      1112 кошмарный тест... Селихов дороже Буффона, Натхо чем Де Росси, Касаев чем Паласио...жееесть)

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > zlobny_zenitos 28 августа 2019, 21:53

      Буффон уже старый! и за него особо платить ни кто не будет

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 9 июля 2017, 14:29

      8 верных

      0
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 31 мая 2017, 17:21

      10/12

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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 6 мая 2017, 15:32

      Вы круто разбираетесь в ценах футболистов!

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      Рейтинг: +588

      Sergil 5 мая 2017, 08:50

      Чтооооо? Деревянный Глушаков дороже Лихтштайнера?????

      0
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      Рейтинг: +10

      Макс Cуарес 22 апреля 2017, 15:53

      4

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 марта 2017, 02:03

      Буффона в "Спартак-2" прикупим. ))))) Порадовали тестом. )

      -1
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      Рейтинг: +7

      Shakter 4 марта 2017, 11:28

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