Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Как-то грустненько получилось....
«Бомбардир» продолжает сравнивать цены игроков главной российской лиги и стоимость футболистов топовых лиг. Попробуйте угадать, порвали ли наши итальянцев хотя бы в этом вопросе.
Как-то грустненько получилось....
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1112 кошмарный тест... Селихов дороже Буффона, Натхо чем Де Росси, Касаев чем Паласио...жееесть)
Буффон уже старый! и за него особо платить ни кто не будет
8 верных
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Вы круто разбираетесь в ценах футболистов!
Чтооооо? Деревянный Глушаков дороже Лихтштайнера?????
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