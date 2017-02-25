«Наш автобус паркуется круче». Почему «Ростову» повезло с жеребьевкой

«Ростов» получил самого грозного соперника из возможных – «МЮ». Блог «Vanity Fair» объясняет, почему «Краснодар» должен завидовать жребию дончан.

Вывеска

Президенты некоторых команд могут сколько угодно называть англичан маленьким клубом, отказываясь продать Гризманна. Их и слушать не станут, «МЮ» – мировой бренд. Несмотря на сложности после ухода Фергюсона, манкунианцы остаются самым популярным клубом Туманного Альбиона. Это значит, что к «Ростову», как и на групповом этапе ЛЧ, будет приковано внимание всего футбольного мира. Это гарантирует полные трибуны при любой цене на билеты и погоде (не так, как получилось со «Спартой»).

Вызов

Встреча с таким соперником, игра против звезд уровня Ибрагимовича, Погба и остальных – уникальный опыт для ростовчан. Это важно с точки зрения клуба и сборной, за которую играют Полоз, Ерохин, Кудряшов, Джанаев. А еще нас ждет дуэль двух гениальных тренеров, строящих игру от обороны и на контратаках. Мы наконец узнаем, чей автобус паркуется круче.

Сказка

Терять «Ростову» нечего. Если дончане оступятся, их никто не осудит. А вылет позволит сосредоточиться на ответственном и сложном отрезке чемпионата, где клубу кровь из носу надо пробиваться в еврокубки. Иначе есть риск остаться командой одного сезона. А из Кубка России «Ростов» уже вылетел. Но что, если они выиграют? Это шанс на новую героическую сагу. Пожалуй, даже круче, чем обыграть «Баварию» или вынести «Аякс». И ведь могут же.

Приоритеты

Основная задача «МЮ» – возвращение в главный еврокубковый турнир. Сейчас на четыре путевки претендуют шесть команд, и одна почти гарантировала себе первое место заодно с групповым этапом ЛЧ. За оставшиеся три идет настоящая бойня с примерно равными шансами у всех пяти участников. Готов ли Моуринью распыляться в такой момент на второстепенную Лигу Европы – большой вопрос. Особенно если учесть, что как раз между двумя матчами с «Ростовом» «МЮ» играть против «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии.

Реальная сила

Даже если будет играть основа, это не гарантирует успех англичанам. Моуринью работает с лета, но стабильности у «МЮ» нет до сих пор. «Красные дьяволы» регулярно оступаются в проходных на первый взгляд матчах, а в Лиге Европы проиграли на групповом этапе две выездных встречи из трех, хотя летали в гости боевым составом. Недооценка «Ростова» все равно может иметь место при всех успехах дончан – слишком разный уровень клубов. Зато наши точно выйдут с отдачей на 200% и будут биться насмерть.

«Краснодар»

Что до «быков», то ситуация диаметрально противоположна. Да, «Сельта» выбила «Шахтер», но это середняк Примеры, до сих пор ассоциирующийся с Карпиным и Мостовым. Просто потому, что круче с того времени «Сельта» еще не бывала. И тут уже скорее «Краснодар» соперника может недооценить. А потенциальный вылет будет рассматриваться как неудача. Шума в прессе и ажиотажа от встречи с клубом из Виго ждать не приходится. А будет ли с «Сельтой» сильно легче по факту, чем с «МЮ»? Едва ли.

Фото: официальные сайты ФК «Ростов» и ФК «Краснодар»