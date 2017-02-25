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    Vanity Fair Все блоги -

    «Наш автобус паркуется круче». Почему «Ростову» повезло с жеребьевкой

    25 февраля 2017
    «Ростов» получил самого грозного соперника из возможных – «МЮ». Блог «Vanity Fair» объясняет, почему «Краснодар» должен завидовать жребию дончан.

    Вывеска

    Президенты некоторых команд могут сколько угодно называть англичан маленьким клубом, отказываясь продать Гризманна. Их и слушать не станут, «МЮ» – мировой бренд. Несмотря на сложности после ухода Фергюсона, манкунианцы остаются самым популярным клубом Туманного Альбиона. Это значит, что к «Ростову», как и на групповом этапе ЛЧ, будет приковано внимание всего футбольного мира. Это гарантирует полные трибуны при любой цене на билеты и погоде (не так, как получилось со «Спартой»).

    Вызов

    Встреча с таким соперником, игра против звезд уровня Ибрагимовича, Погба и остальных – уникальный опыт для ростовчан. Это важно с точки зрения клуба и сборной, за которую играют Полоз, Ерохин, Кудряшов, Джанаев. А еще нас ждет дуэль двух гениальных тренеров, строящих игру от обороны и на контратаках. Мы наконец узнаем, чей автобус паркуется круче.

    Сказка

    Терять «Ростову» нечего. Если дончане оступятся, их никто не осудит. А вылет позволит сосредоточиться на ответственном и сложном отрезке чемпионата, где клубу кровь из носу надо пробиваться в еврокубки. Иначе есть риск остаться командой одного сезона. А из Кубка России «Ростов» уже вылетел. Но что, если они выиграют? Это шанс на новую героическую сагу. Пожалуй, даже круче, чем обыграть «Баварию» или вынести «Аякс». И ведь могут же.

    Приоритеты

    Основная задача «МЮ» – возвращение в главный еврокубковый турнир. Сейчас на четыре путевки претендуют шесть команд, и одна почти гарантировала себе первое место заодно с групповым этапом ЛЧ. За оставшиеся три идет настоящая бойня с примерно равными шансами у всех пяти участников. Готов ли Моуринью распыляться в такой момент на второстепенную Лигу Европы – большой вопрос. Особенно если учесть, что как раз между двумя матчами с «Ростовом» «МЮ» играть против «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии.

    Реальная сила

    Даже если будет играть основа, это не гарантирует успех англичанам. Моуринью работает с лета, но стабильности у «МЮ» нет до сих пор. «Красные дьяволы» регулярно оступаются в проходных на первый взгляд матчах, а в Лиге Европы проиграли на групповом этапе две выездных встречи из трех, хотя летали в гости боевым составом. Недооценка «Ростова» все равно может иметь место при всех успехах дончан – слишком разный уровень клубов. Зато наши точно выйдут с отдачей на 200% и будут биться насмерть.

    «Краснодар»

    Что до «быков», то ситуация диаметрально противоположна. Да, «Сельта» выбила «Шахтер», но это середняк Примеры, до сих пор ассоциирующийся с Карпиным и Мостовым. Просто потому, что круче с того времени «Сельта» еще не бывала. И тут уже скорее «Краснодар» соперника может недооценить. А потенциальный вылет будет рассматриваться как неудача. Шума в прессе и ажиотажа от встречи с клубом из Виго ждать не приходится. А будет ли с «Сельтой» сильно легче по факту, чем с «МЮ»? Едва ли.

    Фото: официальные сайты ФК «Ростов» и ФК «Краснодар»

    Рейтинг: 3 Голосов: 28
    Комментарии22
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      Рейтинг: +197

      zloy_broker 27 февраля 2017, 09:00

      Ростову и правда нечего терять. Он уже всем всё доказал

      0
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      Рейтинг: +10

      Лемур Лори 27 февраля 2017, 03:37

      Ростов Красава, везде надо тащить!!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 26 февраля 2017, 12:50

      Год назад, я писал, что Ростов Бердыева похож на тюнингованную Приору,которая, на короткой дистанции и с хорошим водилой, может сделать Мерс, но похоже он внес конструктивные изменения. Успеха!

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 26 февраля 2017, 10:38

      Думаю что Ростов может сыграть очень и очень достойно а если немного повезет то пройти дальше.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 26 февраля 2017, 09:21

      Удачи обоим клубам

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 26 февраля 2017, 06:40

      Ростову удачи,но думаю два раза не получится

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 26 февраля 2017, 04:41

      Ростов выступит достойно!Но дальше пройдёт МЮ!Краснодар обязан выигрывать!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 26 февраля 2017, 01:55

      в новом выпуске журнала AFC-Quarterly на обложке Сердар Азмун и большая статья про него с фотографиями. (Issue 17, Jan-2017)

      сайт the-afc.com

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 февраля 2017, 00:10

      По большому счету, Ростов уже доказал, что он боец!! По крайней мере, своим болелам.. И мы так же, как и раньше, будем рвать глотку за Ростов!!
      Так что, каков бы ни был результат с МЮ, для нас наш клуб уже герой!!
      Хотя, конечно, будем до последнего верить и надеяться на благоприятный исход с МЮ (хоть это будет и нелегко..)
      Удачи, Ростовушка!! Мы с тобой!!

      8
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      Рейтинг: +37

      ftse500 > Таганский 26 февраля 2017, 05:19

      РЕБЯТ СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ КЛУБ. И БИКЕИЧУ ЕЩЁ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО

      5
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 февраля 2017, 22:59

      ну получат 3-0 и 0-3... Чему тут радоваться-то?

      -3
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      Рейтинг: +37

      ftse500 > Karpathian 26 февраля 2017, 05:21

      Ваши 4-1 получили, как настоящий супер клуб европы, а к стати даже победитель ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > max74 26 февраля 2017, 22:14

      у кого у них? я здесь один)

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