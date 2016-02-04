Футболисты с «необычными» номерами на спине

Для некоторых футболистов номер на футболке - это больше, чем просто число на спине. Блог «Футбол в стиле Ретро» вспоминает футболистов, игравших под необычными номерами.

Для некоторых футболистов номер на футболке - это больше, чем просто число на спине. Блог «Футбол в стиле Ретро» вспоминает футболистов, игравших под необычными номерами.

Хишам Зеруали ("Абердин"), номер "0".

Марокканец был любимцем шотландских болельщиков, которые и дали ему прозвище "Зеро" (Ноль), производное от его фамилии. Несмотря на то, что в требованиях ФИФА сказано, что футболистам разрешено брать номера от 1 до 99, Зеруали в качестве исключения отыграл сезон с номером "0" на спине.

Рожерио Сени ("Сан-Паулу"), номер "01".

Бразильский вратарь-бомбардир не захотел брать себе просто "единицу", а выбрал двузначный номер - "01", что никак не противоречило правилам ФИФА.

Иван Саморано ("Интер"), номер "1+8".

Чилийский форвард Иван Саморано преспокойно играл в "Интере" под номером "9", пока в команде не появился Роберто Баджо, который потребовал номер "10". Но "десятка" была занята Роналдо, который уступил её Баджо, но захотел взамен номер "9". Саморано поворчал для проформы, но уступил. Однако чилиец и не думал просто взять и сдаться. И поэтому пошёл на хитрость. Он взял вполне обычный номер "18", но добавил между цифрами плюсик.

Клинтон Моррисон ("Ковентри Сити"), номер "1+9".

Схожая ситуация произошла и с ирландцем Моррисоном. В сезоне 2008/2009 он выступал в футболке под номером "19", на которой между "единицей" и "девяткой" стоял знак "плюс". Причиной этому было то, что сумма 1 и 9 равнялась 10, номеру Клинтона в "Кристал Пэлас". Правда, в следующем сезоне ирландец не стал выделываться и взял номер "11".

Витор Байя ("Порту"), номер "99".

Португальский кипер выступал за "Порту" в свитере с экзотическим номером "99". В сборной же из-за более строгих правил ФИФА пришлось довольствоваться "единицей".

Лука Буччи ("Наполи"; "Парма"), номера "5", "7" и "10".

Может показаться, что ничего необычного в номерах нет, но всё дело в том, что Лука был голкипером, но жутко не любил банальные для вратарей "1", "12" или "16".

Роналдиньо ("Милан"), номер "80".

Перейдя в "Милан", бразилец долго думать не стал и взял номер, соответствующий его году рождения (1980) - "80".

Антонин Паненка (сборная Чехословакии), номер "1".

Сейчас многие полевые игроки выбирают себе вратарскую "единицу" (Симон Вукчевич, Эмир Спахич и другие), но первооткрывателем считается Антонин Паненка. Кстати, он же "изобрёл" и "пенальти-парашют".

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Фото: www.reddit.com, goal.com, www.afc.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.ojogo.pt, www.corriere.it, www.sportskeeda.com, tumblr.com.

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